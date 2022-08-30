کاهش قیمت سکه/ سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران تا لحظه تنظیم این گزارش، با کاهش حدود ۱۵۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه نیم سکه ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۳۳ دلار و ۷۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۴۰ تومان است.