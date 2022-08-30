بیش از ۴ هزار نفر از مرزهای خوزستان وارد کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جولانژاد اظهار کرد: روز گذشته (هفتم شهریورماه ۱۴۰۱) ۴ هزار و ۴۹۸ نفر از مرزهای شلمچه و چذابه وارد کشور شدند.

وی افزود: در این روز ورود ۲ هزار و ۲۲۸ زائر ایرانی و یک هزار و ۳۲۸ مسافر خارجی از مرز بین‌المللی شلمچه و ورود ۷۰۰ زائر ایرانی و ۲۴۳ مسافر خارجی از پایانه مرزی چذابه ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در صورت باز شدن پایانه‌های مرزی برای تردد زائران اربعین حسینی (ع)، همه زیرساخت‌های لازم در هر دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه در نظر گرفته شده و تدابیر لازم برای تردد آسان زائران اندیشیده شده است.

جولانژاد یادآور شد: مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی خوزستان ایمنی سازی شده‌اند.