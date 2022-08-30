برخلاف جریان بازی به گل رسیدیم/ تیم داوری قضاوت خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش برابر ملوان بندرانزلی اظهار کرد: همانگونه که پیش بینی کرده بودیم بازی سختی بود و زمین بد ورزشگاه هم کار را سخت‌تر کرده بود.

وی افزود: با وجود اینکه ملوانان در نیمه اول تیم برتر میدان بودند ولی تیمم برخلاف جریان بازی به گل رسید.

تارتار با بیان اینکه چمن بد ورزشگاه اجازه ارائه بازی خوب را به بازیکنان دو تیم نمی‌داد، گفت: با وجود اینکه بازی در نیمه دوم متعادل بود ولی روی یک ارسال غفلت کرده و گل تساوی وارد دروازه ما شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: تیم ملوان خوب بازی کرد و هر دو تیم علاوه بر گل موقعیت‌های خطرناک دیگری هم بر روی دروازه‌های هم خلق کردند.

وی با بیان اینکه تیم داوری قضاوت خوبی را به نمایش گذاشت، ادامه داد: معتقدم در این بازی عدالت اجرا شد.