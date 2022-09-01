معوقات کارگران خط ۳ مترو تهران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: با تدبیر و پیگیری‌های مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه مشکلات مربوط به قرارداد پیمانکار خط ۳ متروی تهران حل شد و با دستور وی معوقات کارگران پیمانکار، پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در روز سه شنبه ۸ شهریور، با تشکیل جلسه فوق‌العاده و بررسی وضعیت کارکنان خدماتی تحت قرارداد با پیمانکار، دستورات لازم را جهت برطرف شدن مشکلات این عزیزان صادر کرد.

گفتنی است، تجمع کوتاه این کارگران خدماتی زحمت کش که با قول مساعد مدیران مترو پایان یافته بود، انعکاس خلاف واقعی در شبکه‌های معاند داشت.