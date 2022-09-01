عباس معروفی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معروفی نویسنده و داستان‌نویس امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور درگذشت.

معروفی که متولد سال ۱۳۳۶ است، سال ۱۳۶۸ با انتشار رمان «سمفونی مردگان» جایگاه قابل توجهی در ادبیات داستانی معاصر کشور به دست آورد. او در حوزه داستان‌نویسی از شاگردان هوشنگ گلشیری محسوب می‌شود.

«سال بلوا»، «پیکر فرهاد»، «فریدون سه پسر داشت»، «ذوب‌شده» و «نام تمام مردگان یحیاست» ازجمله رمان‌های مهم این‌نویسنده هستند که در کنار «سمفونی مردگان»‌ قرار دارند. نوشتن مجموعه‌داستان، شعر و مقالات ادبی از دیگر موارد مندرج در کارنامه معروفی است. تاسیس و سردبیری مجله ادبی «گردون» هم ازجمله فعالیت‌های روزنامه‌نگاری اوست.

عباس معروفی که برای مدت حدودا ۳ دهه مقیم کشور آلمان بود، از دو سال پیش با بیماری سرطان فک و حنجره درگیر شد و با وجود طی فرایندهای درمانی و بهبود حالش طی روزهای گذشته به منزلش منتقل شده بود اما صبح امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور درگذشت.