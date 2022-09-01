به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: برنامه‌های ویژه شهادت حضرت رقیه (س) ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه عصر امروز پنجشنبه و فردا در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی افزود: سخنرانی و مداحی قرائت ادعیه و زیارت، مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا (س) و همچنین برپایی نشست‌های علمی حلقه معرفت از جمله برنامه‌های ویژه این ایام است.

وی بیان کرد: برنامه‌های ویژه کودکان نیز در رواق کودک همراه با عزاداری و مسابقات فرهنگی تدارک دیده شده تا کودکان نیز با سیره حضرت رقیه (س) بیشتر آشنا شوند.

حجت الاسلام شریعتی نژاد گفت: مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در صحن کوثر برای زائران اردو زبان، همچنین صحن غدیر و رواق دارالمرحمه برای زائران عرب زبان برگزار خواهد شد.