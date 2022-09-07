۳ تعاونی دانش بنیان در گیلان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش آقاجانی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران اظهار کرد: ۳۰ تعاون روستایی امسال در استان گیلان تشکیل شد و به دنبال توسعه آن با محوریت استفاده از گروه‌های جهادی هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه چند منظوره کردن تعاونی‌ها زنجیره ارزش ایجاد شده را توسعه داده که در نهایت به نفع تولید کننده و مصرف کننده می‌شود، افزود: ۲۵ درصد گوشت سفید مورد نیاز استان توسط تعاونی‌های مرغداری و ۱۰۰ درصد صید ماهیان استخوانی نیز توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود.

وی با اشاره به ارائه ۳۳ هزار ساعت آموزش به تعاونی‌ها بیان کرد: ۱۹۶ میلیارد تومان تسهیلات روستایی به تعاونی‌ها تخصیص یافته و توافق نامه با بانک توسعه تعاون با هدف کمک به این مجموعه‌ها منعقد شده است.

آقاجانی با بیان اینکه کمیته حل مشکلات تعاونی‌ها تشکیل شده است، تصریح کرد: این کمیته مشکلات تعاونی‌ها را بررسی می‌کند البته اگر بعد نظارتی در گذشته فعال‌تر بود مشکلات فعلی دامن گیر تعاونی‌ها نمی‌شد لذا سعی ما بر تقویت نظارت بر روند فعالیت این مجموعه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم که تعاونی‌های کوچک و مشاغل خانگی را در قالب تعاونی و اتحادیه شکل دهیم، بیان کرد: ساختار بزرگ‌تر به بحث برند سازی این محصولات کمک می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: تعاونی مسکن مهر استان تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ مسکن را تحویل مردم داده و تعدادی دیگر نیز باید در موعد مقرر تحویل داده شود همچنین در طرح ملی مسکن نیز احداث ۲۰۰ هزار مسکن بر عهده تعاونی مسکن گذاشته شود.

وی تصریح کرد: ۱۷ تعاونی برتر در کل کشور داریم و ۱۱ تعاونی برتر نیز در سطح استان فعالیت دارد.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۳ تعاونی دانش بنیان در استان گیلان گفت: به منظور تحقق شعار سال و تولید ثروت در کشور، همایش تعاونی دانش بنیان به صورت آزمایشی برگزار شده و تفاهم نامه‌ای نیز در هفته تعاون امسال با پارک علم و فناوری امضا شده است تا از ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد به نحو احسن استفاده کنیم.