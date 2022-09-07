خیال مردم راحت، بنزین گران نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمد وحیدی در جریان سفر به استان زنجان گفت: به هیچ وجه تغییری در سهمیه و قیمت بنزین رخ نخواهد داد، مردم خیالشان راحت باشد.

وزیر کشور افزود: عده‌ای شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند، کاملاً این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.

بنابر این گزارش، احمد وحیدی وزیر کشور صبح سه شنبه ۱۵ شهریور ماه برای بازدید از چند طرح عمرانی و اقتصادی با استقبال نماینده ولی فقیه در استان زنجان و استاندار وارد این استان شد.

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی، بازدید از بلوار شهید سلیمانی (معبرپادگان شهر زنجان)، بازدید از آسفالت ریزی معابر شهری، بازدید میدانی از طرح نانینو (نانوایی‌های سطح شهر زنجان)، بازدید از پروژه‌های مسکن نهضت ملی قطعات m6،m2، شرکت در جشن اشتغال در یک شرکت ترانس سازی، دیدار با خانواده معظم شهدا و جلسه شورای تأمین از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کشور به استان زنجان بود.