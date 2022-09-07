به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در همایش بسیج اساتید با بیان اینکه در تهدیدهای جهانی کشور جمهوری اسلامی به رغم تمام چالش‌ها و مشکلات، تمامی تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد اظهار کرد: توان دفاعی ما در سال‌های اخیر گسترش مطلوبی پیدا کرده است.

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه ملت‌های جهان جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تنها مقابله کننده با تروریسم می‌شناسند، افزود: همین امر محبوبیت فراوانی را نسبت به ایران اسلامی در بین ملت‌های مختلف ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر بیان کرد: این وظیفه شما اساتید است که باکاری عمیق نسبت به تحقق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری اقدام کنید.

سردار شکارچی تاکید کرد: شناخت زمان بسیار مهم است و باید با شناخت صحیح از زمان نسبت به تحقق اهداف اصلی پیشرفت رفت

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تزلزل در مبانی اندیشه، اقتدار ونفوذ میدانی غرب در دو دهه اخیر مشهود و به اوج خود رسیده است.

وی افزود: رقابت‌های جهانی برای قدرت یابی های جدید در بین کشورهای جهان رنگ و بوی دیگری پیدا کرده و در چنین شرایطی دنیای غرب با تزلزل و چالش‌های فراوانی همراه شده است.

شکارچی ادامه داد: این رقابت‌ها موجب تزلزل جدی در مبانی اندیشه و اقتدار غرق شده است و چنین شرایطی تزلزل درونی را نیز برایش به ارمغان آورده است.

سخنگوی ستاد نیروهای مسلح گفت: کشور آمریکا با ۲۲ هزار میلیارد دلار بدهکارترین کشور دنیاست که این بدهی روز به روز در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه سالانه ۷۵۰ میلیارد دلار هزینه دفاعی و نظامی آمریکاست افزود: در مقایسه با جمهوری اسلامی که هشت میلیارد دلار در این بخش هزینه دارد کشور آمریکا بدون هیچ نتیجه‌ای دائم در حال هزینه کردن است.

سردار شکارچی با بیان اینکه آمریکا در افغانستان معادل دو هزار میلیارد دلار هزینه کرد در حالی که حتی یک دلار هم عایدی داشت گفت: همه حضور آمریکا در افغانستان توأم با ضررو زیان بود.

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: هم اکنون نیز جهان غرب در حال تجربه بحران‌های اقتصادی بی سابقه‌ای است.