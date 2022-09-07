هزینه حق التدریس در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده نشد/کمبود ۳۵ هزار خوابگاه

عرفان خسرویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال تحصیلی جدید گفت: سطح آمادگی اساتید و دانشجویان برای آغاز سال تحصیلی عادی نیاز به تأمین یک سری زیرساخت‌ها در دانشگاه دارد و هنوز دانشگاه اعتبار تملک و دارایی خود را از سازمان برنامه دریافت نکرده و امیدوارم با مساعدت سازمان مقداری از مشکلات و مسائل دانشگاه حل شود.

وی ادامه داد: دانشگاه با مشکل خوابگاه مواجه است ۳۵ هزار خوابگاه تملکی داریم که همین مقدار خوابگاه نیز در سطح کشور نیاز داریم که امیدواریم از طریق سازمان امور دانشجویان آن را تأمین کنیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای همچنین از پرداخت حقوق حق التدرس این دانشگاه خبر داد و گفت: حقوق حق التدریس های دانشگاه حدود ۹۰ میلیارد تومان بود که در دو قسط پرداخت شد.

وی ادامه داد: هیچ دانشگاهی با این رقم در حوزه حق التدریس مواجه نیست، البته می دانم رقم هزینه تدریس نیروهای حق التدریس پایین است ولی سرجمع آن در دانشگاه رقم درشتی است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که عدد حق التدریس در مجموع بودجه دانشگاه دیده نشده است و ما امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۱ هزینه نیروهای حق التدریس در محل سایر فصول دانشگاه دیده شود تا ما بتوانیم خدمات بهتری به نیروهای حق التدرس داشته باشیم.