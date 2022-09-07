به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب زمان بندی مورد نظر هیئت مدیره اتحادیه کشوری در جلسه کمیته تلفیق اتحادیه، که با حضور تمامی اعضای این کمیته برگزار شد، برگزاری مجمع فصلی مدیران عامل اتحادیه‌های استانی ۷ و ۸ مهر در شیراز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.



در این نشست، آقایان سیدعلی سرابی رئیس کمیته نخبگان، امیرحجت مرادی رئیس کمیته طرح و برنامه، جواد سعیدی رئیس کمیته آموزش و پژوهش، پیمان سلیمی رئیس کمیته تبلیغ و ترویج و لاله افتخاری رئیس کمیته بانوان حضور داشتند.



کمیته تلفیق اتحادیه کشوری، مرکب از اعضای کمیته‌های ۵ گانه اتحادیه است که به همراه مدیرعامل نسبت به موارد ارجاعی از سوی هیئت مدیره تصمیم گیری و در مواردی تصمیم سازی می‌کند.



مهمترین موضوع مطروحه در این جلسه، تصمیم گیری در خصوص زمان و مکان برگزاری مجمع فصلی مدیران عامل اتحادیه‌های استانی بود که پس از بحث و بررسی مکان‌های مورد پیشنهاد، با توجه به اعلام آمادگی مدیر عامل اتحادیه استان فارس در خصوص میزبانی این نشست، مقرر شد، چهارمین مجمع فصلی اتحادیه و نیز سی و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه کشوری، ۷ و ۸ مهر ماه، به میزبانی استان فارس برگزار شود.

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بخشی از این نشست به برگزاری دوره ارتقای توانمندی‌های مدیریتی مدیران اتحادیه‌های استان‌ها اختصاص یافت و مقرر شد با مسئول کمیته آموزش و پژوهش، طراحی و برنامه ریزی این دوره در سال ۱۴۰۱ انجام پذیرد.