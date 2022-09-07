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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

کارشناس عراقی:

بیش از ۱۲۰ تروریست داعشی در اردوگاه الهول مخفی شده‌اند

بیش از ۱۲۰ تروریست داعشی در اردوگاه الهول مخفی شده‌اند

صادق عبدالله، کارشناس امور امنیتی عراق گفت که در ماه اوت گذشته، بیش از ۱۲۰ داعشی در اردوگاه الهول مخفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، صادق عبدالله، کارشناس امنیتی عراق گفت: در اوت گذشته بیش از ۱۲۰ عضو داعش در اردوگاه الهول سوریه مخفی شدند.

عبدالله گفت: اردوگاه الهول سوریه بزرگترین تهدید برای سیستم امنیت ملی عراق است و آمریکا با جمع آوری بیش از ۱۹ هزار نفر از اعضای خانواده های داعشی در یک اردوگاه، می خواهد امنیت و ثبات کشورهای عربی و اسلامی منطقه خاورمیانه شکننده باقی بماند.

وی افزود: عراق باید بیش از پیش مراقبت از مرزها را افزایش دهد، زیرا برخی سعی دارند داعشی های فراری از اردوگاه الهول را وارد عراق کنند.

گفتنی است، اردوگاه الهول سوریه به یک ابزار ژئوپلتیک مهم برای سرویس های جاسوسی بین المللی تبدیل شده، به ویژه اینکه در شرایط کنونی ۱۹ هزار نفر از اعضای خانواده های داعشی حاضر در این اردوگاه، می توانند بزرگترین هرج و مرج ممکن را در جای جای منطقه و یا حتی هر نقطه از جهان ایجاد کنند.

کد مطلب 5583913

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