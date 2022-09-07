به گزارش خبرنگار مهر، سومین دور ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (به آدرس https://sale.iranecar.com) برای عرضه ۶۰ هزار دستگاه خودرو آغاز شد. این دور از ثبت نام تا روز جمعه ۱۸ شهریور ماه ادامه دارد که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی جمعیت اختصاص دارد.

همچنین با توجه به اینکه ۲۰ درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کرده است‌، مراحل اجرایی ثبت نام و استفاده از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (اعلامی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) در راستای اجرای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است.

۱- ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و تکمیل اطلاعات خودرو فرسوده (شناسه منحصر به فرد (VIN)، شماره شاسی و شماره موتور)

۲- بررسی و پالایش اطلاعات متقاضیان استفاده از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و مشخص شدن فهرست متقاضیان واجد شرایط

۳- در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت تخصیص داده شده باشد، قرعه کشی انجام شده و واجدین شرایط مشخص می‌شوند.

۴- اعلام اسامی واجدین شرایط از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام می‌شود.

۵- مراجعه واجدین شرایط اعلامی در سایت به مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده موجود در سایت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و تکمیل فرآیند اسقاط خودرو حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نام.

۶- مراجعه واجدین شرایط اعلامی در سایت به شرکت‌های خودروساز و ارائه اسناد لازم در خصوص بند قبل و انجام ثبت نام نهایی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نام.

۷- تحویل خودرو به واجدین شرایط توسط خودروساز (کسانی که توسط ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت احراز شرایط شده‌اند)

همچنین محدودیت‌های ارائه شده در این نوبت از فروش به شرح زیر است:

- انطباق همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام

- کد ملی (هر کدملی یک خودرو)

- سن (بالای ۱۸ سال)

- برای کلیه طرح‌های تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها (۴۸ ماهه) ملاک می‌باشد.

- تبصره: الزام نداشتن پلاک فعال انتظامی برای طرح‌های فروش فوق العاده، فوری و پیش فروش ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

- در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی (شرایط عمومی و اختصاصی) در هر مرحله تا قبل از تحویل خودرو ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می‌شود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به شماره شبای معرفی شده مسترد می‌شود و هیچ‌گونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه خودروساز نخواهد بود.

- دارا بودن گواهینامه رانندگی خودرو

- عدم امکان صلح در قراردادهای فروش

- صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی بر اساس سامانه امتا

- غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از ۵ ماه و ۱۰۰۰ کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه.