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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

بحران انرژی در اروپا؛

سوئیس برای ناقضان مقررات گرمایش زمستانی، «قانون یاسا» وضع کرد

سوئیس برای ناقضان مقررات گرمایش زمستانی، «قانون یاسا» وضع کرد

دولت سوئیس به منظور تعدیل بحران انرژی، در اقدامی عجیب برای ناقضان مقررات دولتی گرمایش در فصل زمستان، حکم حبس در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در بحبوحه بحران انرژی که گریبان اروپا را گرفته است، دولت سوئیس قانونی به‌شدت سختگیرانه برای نقض مقررات دولتی گرمایش در فصل سرد، وضع کرد.

براساس مقررات جدید دولت سوئیس، ساختمان‌های دارای سیستم گرمایش گازی، باید سقف دمای اتاق‌ها را روی ۱۹ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و از آن تخطی نکنند؛ دمای آب تنها تا ۶۰درجه قابل افزایش بوده و استفاده از بخاری‌های برقی نیز ممنوع است. همچنین استخرها و سوناهای سوئیس در فصل زمستان با آب سرد فعالیت خواهند کرد.

به نوشته نشریه سوئیس «بلیک»، جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفان، ۱۸۰ روز جریمه نقدی یا سه سال زندان خواهد بود. هم‌اکنون نرخ روزانه جریمه نقدی بین ۳۰ تا ۳هزار فرانک سوئیس (۳۰ تا ۳هزار و ۵۰ دلار) است و بسته به شدت تخلف و همچنین شرایط اقتصادی خاطی، قابل تغییر خواهد بود.

شرکت‌های تولیدی و سایر کسب‌وکارها نیز در صورتی که عامدانه از سهمیه گاز خود تخطی کنند، با جرایم شدیدتری مجازات خواهند شد. قوانین وضع شده برای سوئیسی‌ها در آستانه ورود اروپا به فصل زمستان را می‌توان به قوانین «یاسا» تشبیه کرد؛ قوانینی که چنگیزخان مغول برای اداره سرزمین‌هایی که تصرف می‌کرد، وضع کرد و مجازات‌های سنگینی را شامل می‌شد.

گای پارملین، وزیر اقتصاد سوئیس هفته گذشته گفته بود که «ما کشوری پلیسی نیستیم اما این احتمال وجود دارد که مجریان قانون به طور تصادفی اقدام به بررسی یک منطقه یا ناحیه کنند.»

تحریم‌های غربی اعمال شده علیه روسیه در واکنش به عملیات نظامی این کشور در اوکراین، به افزایش بی‌سابقه بهای گاز و تورم در کشورهای اروپایی منجر شده است.

به‌دنبال توقف فعالیت خط لوله نورداستریم یک، که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شود، قیمت گاز طبیعی در قاره سبز، در روز دوشنبه ۳۰درصد افزایش پیدا کرد. کرملین اعلام کرده است تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه روسیه به طور کامل برداشته نشود، فعالیت نورداستریم یک، همچنان با اختلال همراه خواهد بود.

کد مطلب 5583960

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