پایان کنفرانس «نداء الاقصی» در کربلا با تأکید بر حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کنفرانس بین المللی «نداء الاقصی» که از روز گذشته سه شنبه با شعار «اصول نهضت حسینی و نقش آن در آزادسازی بیت المقدس و انقلاب مردم فلسطین» و حضور بیش از دویست شخصیت مذهبی و علمی از کشورهای مختلف جهان در شهر کربلای عراق برگزار شده بود، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، بیانیه پایانی این کنفرانس خواستار پاسخگویی به ندای مرجعیت دینی عراق برای کمک مالی و کسب آمادگی به منظور کمک به مردم فلسطین شد و تأکید کرد که فلسطین موضوعی با ابعاد انسانی، اسلامی و جهانی است.

در نشست اختتامیه کنفرانس نداء الاقصی، سخنانی از سوی هیأت‌های شرکت کننده ایراد شد و آنها خواستار حفظ وحدت کلمه و موضع گیری های امت اسلامی، حمایت از مردم فلسطین و محکومیت عادی سازی روابط برخی رژیم‌های عربی با دشمن اشغالگر شدند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس تأکید کردند که قدس و مسجد الاقصی نخستین آرمان امت است و آزادی آن تنها به دست فرزندان امت محقق خواهد شد.

«جمال الدرّه» پدر شهید «محمد الدرّه» نیز در کنفرانس نداء الاقصی گفت: آنچه به زور گرفته شده است، تنها با زور پس گرفته می‌شود. مسجد الاقصی روزانه در مقابل دیدگان رژیم‌هایی که هیچ اقدامی در حمایت از آن انجام نمی‌دهند، مورد تعرض صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد. امروز به دلیل مقاومت، معادله تغییر کرده است و نبرد سیف القدس، نقطه عطفی تاریخی بود.

«شیخ عامر البیاتی» سخنگوی دارالافتاء عراق نیز در این کنفرانس اظهار داشت: عراق همچنان برای پیروزی فلسطین فداکاری خواهد کرد و ما نسل‌های خود را بر این اساس تربت خواهیم کرد. البیاتی در ادامه بر لزوم حمایت از انقلاب و مبارزات مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: مسئله ملت فلسطین مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت ساز و متعلق به همه ملت‌های عربی است.

شیخ «خیرالدین الهادی» نماینده تولیت حرم مطهر امام حسین (ع) هم تصریح کرد: پیام کنفرانس نداء الاقصی مؤید این است که مردم فلسطین در برابر استبداد و استعمار تنها نیستند.

کنفرانس بین المللی «نداء الاقصی» همزمان با سالگرد اربعین امام حسین (ع) و تحت عنوان اصول نهضت حسینی و نقش آن در آزادسازی قدس و انقلاب ملت فلسطین و با هدف تحقق عدالت و کمک به ملت‌های مظلوم به خصوص ملت فلسطین به مدت دو روز در حرم سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

گفتنی است این کنفرانس با همکاری تعدادی از نهادها و مؤسسات از جمله دبیرخانه آستان مقدس امام حسین (ع)، دار الافتای اهل سنت عراق و نیز کمپین جهانی بازگشت به فلسطین برگزار شد.