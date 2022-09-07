شلیک نیروهای مقاومت به سمت نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی اعلام کردند که نیروهای مقاومت فلسطین به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی در ایست بازرسی «بیت فوریک» در نابلس در کرانه باختری شلیک کردند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز یک عملیات تیراندازی به سوی اتوبوس حامل شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست در خیابان ۹۰ در منطقه غور اردن خبر رخ داد.

بر همین اساس، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، اتوبوسی که در دره اردن هدف تیراندازی قرار گرفته، حامل نظامیان اسرائیلی بود که بر اثر آن ۷ نظامی زخمی شدند و حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

گفتنی است، شهروندان و نیروهای مقاومت فلسطین به منظور مقابله با تشدید اقدامات شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست دست به عملیات مقاومت می زنند.

چندی پیش، محافل امنیتی صهیونیستی اعلام کردند که کرانه باختری در آستانه انتفاضه جدید قرار دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در تقابل با عملیات فلسطینیان در کرانه باختری، با بحران گزینه ها مواجه است.

همچنین، محافل نظامی تل آویو به این نتیجه رسیده اند که موج عملیات فلسطینیان در حال گسترش است و تنها طی روزهای گذشته ۶ عملیات مقاومت انجام شده است.