معرفی روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در قالب جشنواره ملی فانوس

به گزارش خبرنگار مهر، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان که ثبت آن در تقویم ملی کشور تاکنون مغفول مانده بود، در قالب جشنواره هنری فانوس به هنرمندان و مردم معرفی می‌شود تا با ثبت آثار هنری، این روز مهم که مردم انقلابی و شهادت طلب اصفهان، ۳۷۰ شهید گلگون کفن دفاع مقدس را در یک روز تشییع کردند، در تاریخ ماندگار و به درستی به مردم معرفی شود.

جشنواره هنری فانوس به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس با موضوع آثار هنری در بخش‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فیلم و سریال، موسیقی و سرود، تولیدات رادیویی و بخش آزاد برگزار می‌شود و اصفهان میزبان ششمین دوره این جشنواره در سطح ملی است.

دبیر ششمین جشنواره ملی فانوس پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با ابراز امیدواری از برگزاری جشنواره در اصفهان در سطح کیفی مناسب اظهار کرد: آثار برتر جشنواره در اصفهان به صورت نمایشگاه و اجرای نمایش و اکران موسیقی و فیلم ارائه می‌شود، با برنامه‌ریزی دقیق در اصفهان در شورای سیاست گذاری نوید این داده شده که درخشان‌ترین دوره جشنواره فانوس در اصفهان برگزار خواهد شد.

ارسال ۵ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره در سال ۱۴۰۰

مصطفی محدثی خراسانی با اشاره به برگزاری موفق دوره‌های پیشین این جشنواره گفت: سال گذشته حدود پنج هزار اثر در استان‌های به دبیرخانه ارسال شد، پس از رقابت در سطح استان‌ها و راهیابی آثار به بخش ملی از ۷۰ اثر برتر تقدیر به عمل آمد.

این هنرمند و شاعر با سابقه با اشاره به اینکه در ششمین دوره جشنواره شاهد پیشرفت آثار هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت بودیم، اذعان داشت: دفاع مقدس میراث شرافت ملت ایران است، این تحول عظیم در جان ملت ایران رخ داد و فراخوان یک فضیلت بود، تأثیر آن را در جهان می‌بینیم و سال‌ها باید بتوانیم با ابزار هنر آن را ابراز کنیم.

وی ادامه داد: موضوعی بودن جشنواره چالش نیست و به ارتقای سطح کیفی آثار تولید شده در مورد دفاع مقدس کمک می‌کند، دفاع مقدس یک اتفاق تاریخی نیست بلکه گنجینه‌ای است که به حکمت ما افزود.

دبیر ششمین جشنواره ملی فانوس ادامه داد: معیار سنجش و داوری آثار رسیده موازین و ارزشهای هنری است، در موضوعیت آثار تولید شده وجود دارد که اثر هنری و هنر مقاومت است. این جشنواره انگیزه و امکان لازم را در اختیار هنرمندان قرار داد. آثار تولید شده به صورت حمایتی و به صورت آزاد پذیرش شده‌اند و آنچه معیار ارزیابی است ارزش هنری آثار است.

در ادامه دبیر اجرایی ششمین جشنواره ملی فانوس در ادامه با ابراز خشنودی از برگزاری اختتامیه در اصفهان به مناسب روز بزرگداشت حماسه اصفهان گفت: آئین اختتامیه مرحله ملی ششمین دوره جشنواره هنری فانوس امسال به مناسبت ۲۵ آبان سالروز حماسه مردم اصفهان در ۲۴ الی ۲۶ آبان ما در اصفهان برگزار می‌شود.

جواد ایزد دوست ادامه داد: امسال بخش ویژه این جشنواره به مناسب روز اصفهان امسال به جشنواره ششم افزوده شده است. تلاش می‌کنیم این روز را به هنرمندان کشور معرفی کنیم. امسال اختتامیه جشنواره که هر سال در آذر ماه برگزار می‌شود زودتر در ۲۵ آبان ماه برپا می‌شود.

دبیر ششمین جشنواره ملی فانوس در مورد روال اجرای جشنواره اظهار داشت: جشنواره ابتدا در سطح ملی برگزار شده و پس از آن برگزیدگان به سطح ملی راه پیدا کرده و در بخش ملی به داوری گذاشته می‌شوند. جشنواره امسال به درخواست اصفهان به عنوان میزبان دارای دو تفاوت است که بخش ویژه ۲۵ آبان و حضور هنرمندان اصفهانی در شورای داوری این تفاوت هاست.

وی به قرارگیری روز اصفهان در تقویم ملی اشاره کرد و گفت: این حق مردم اصفهان نبود که تا کنون این واقعه مهم در تقویم ثبت نشده باشد و ما هم سعی می‌کنیم به جای خود برای معرفی این روز به واسطه جشنواره تلاش کنیم.

معرفی روز حماسه اصفهان به هنرمندان ایران

ایزد دوست تاکید کرد: این جشنواره می‌تواند عاملی برای معرفی روز حماسه اصفهان به هنرمندان ایران باشد، که سبب آشنایی آنها با این واقعه مهم تاریخی باشد. ارزش این روز هنوز برای بسیاری از مردم ایران شناخته شده نیست و جا دارد تا در راه معرفی این روز به مردم ایران گام برداریم.

گفتنی است که روز ۲۵ آبان روز حماسه اصفهان سالروزی است که ۳۷۰ شهید گلگون کفن دفاع مقدس که در عملیات محرم به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند در اصفهان تشییع شدند که این بزرگترین تشییع شهدا در تاریخ دفاع مقدس در ایران است، میزان شهدای اصفهان در این عملیات بیش از ۶۰۰ تن بوده است که نیمی از این شهدا در روز ۲۵ آبان تشییع شدند.