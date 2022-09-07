نشست صمیمانه مدیران ارشد گروه سایپا با مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپانیوز، احمد کریم‌پور سرپرست مرکز امور مشتریان گروه سایپا در این نشست گفت: بر اساس دستور و تاکید مدیرعامل محترم گروه خودروسازی سایپا، مشتری مداری و رضایت‌مندی مشتریان جزو اولویت‌های اصلی گروه سایپا قرار گرفته و بر این اساس پروژه‌های متعددی در این حوزه تعریف شده و به دنبال انجام آن هستیم.

کریم پور سیاست‌های گروه خودروسازی سایپا در بحث افزایش رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات را برای مشتریان تشریح کرد و افزود: با تاکید مدیرعامل گروه سایپا مشتری مداری و رضایت‌مندی مشتریان جزو اولویت‌های اصلی گروه سایپا است و پروژه‌های متعدد و بزرگی در این حوزه تعریف شده و به دنبال انجام آن هستیم.

او تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که تا پایان سال کانال‌های ارتباطی از جمله اپلیکیشن موبایل، فالواپ، باشگاه مشتریان، خدمات بیشتر خط تماس ارتباطی ۰۹۶۵۵۰ که در اختیار مشتریان قرار دارد را توسعه دهیم چرا که اقدامات اصلاحی با محوریت نظر مشتری در اولویت قرار گرفته است.

او افزود: برای برگزاری این نشست در ابتدا بررسی‌های صورت گرفت و امکان‌سنجی انجام شد و با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و با توجه به محدودیت‌های که در محل برگزاری داشتیم، تعداد ۵۰ نفر از مشتریان محصولات متنوع گروه سایپا به صورت اتفاقی و رندوم انتخاب شدند.

کریم پور تاکید کرد: نمونه‌های انتخاب شده بر اساس فراوانی مدل محصول در سطح استان خراسان رضوی انتخاب شدند.

او با اشاره به اینکه برگزاری این نشست، بیان همراهی همه جانبه گروه سایپا با مشتریان خود است گفت: شاخص احساسی و عاطفی مشتری نسبت به استفاده از محصولات در نظرسنجی و ارتباط تلفنی ایجاد نمی‌شود و این فرصت با تاکید مدیرعامل گروه طی یک نشست صمیمانه انجام شد و خوشبختانه تصمیم‌گیری‌های بسیار خوبی در این نشست صورت پذیرفت.

سرپرست مرکز امور مشتریان گروه سایپا گفت: به دلیل استفاده حداکثری از جلسه، برنامه به نحوی برگزار شد که بیشترین زمان ممکن به شنیدن صحبت‌های مشتریان اختصاص یافت و به همین خاطر در خصوص تمامی محصولات چند نفر از مشتریان، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و صحبت‌های خود را بیان کردند و سپس مدیران عامل شرکت‌های گروه و مدیران ارشد حوزه فروش و خدمات پس از فروش توضیحاتی ارائه دادند.

او با بیان اینکه مشتریان از انجام این نشست بسیار رضایت داشتند، گفت: در این جلسه تصمیمات کلان در حوزه‌های طراحی، کیفیت، مهندسی برای بلندمدت گرفته شد و همچنین مواردی هم نیاز به اقدامات سریع در حوزه خدمات، امداد و تامین قطعه بود که تصمیم‌گیری شد و در کل جمع بندی مناسبی صورت گرفت.

کریم پور گفت: در پایان هم قائم مقام مدیرعامل گروه در حوزه بازاریابی و خدمات پس از فروش ضمن قدردانی از حضور مشتریان، برای برگزاری نشست‌های اینچنینی به صورت جامع‌تر و با جامعه فراوانی بیشتر در برنامه‌های مختلف تاکید کرد.