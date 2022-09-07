تماس مخبر با نخست وزیر عراق برای حل مشکلات زائران ایرانی و اتباع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر امروز (چهارشنبه) در تماس تلفنی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با بیان اینکه حفظ اتحاد و تقویت انسجام داخلی همه گروه‌های سیاسی، مذاهب و قومیت‌ها در عراق مورد تأکید جدی جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: توانمندی دولت عراق در میزبانی و پذیرایی از زائران یکی از نشانه اقتدار این کشور است و تهران هم برای ارائه هرگونه کمک در این زمینه به بغداد آمادگی دارد.

مخبر ضمن قدردانی و تشکر از دولت و مردم عراق به خاطر مهمان نوازی و پذیرایی مناسب از زائران امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: مراسم اربعین امسال دو تفاوت عمده با سال‌های گذشته دارد؛ یکی جمعیت کثیر زائران است که پیش بینی می‌شود تعداد زائران به بیش از پنج میلیون نفر برسد و دیگری شدت گرماست که از این بابت نگرانی‌هایی وجود دارد که می‌توان تدابیر و پیش بینی‌های لازم برای این موضوعات را اتخاذ کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت تسهیل در حمل و نقل زائران تأکید کرد و افزود: با توجه به گرمای شدید هوا، پیگیری‌های دولت عراق برای تسهیل در پذیرش زائران در پایانه‌های مرزی قابل تقدیر است.

مخبر تقویت پایانه‌های مرزی عراق، تأمین آب و برق و افزایش تعداد باجه‌های کنترل گذرنامه را با اهمیت دانست و ضمن اعلام آمادگی ایران برای هرگونه کمک در این زمینه، افزود: تأمین امکانات سرمایشی، آب شرب و کمک‌های درمانی در پایانه‌های مرزی از جمله مواردی است که باعث سفر راحت تر زائران می‌شود.

مخبر همچنین از نخست وزیر عراق خواست دستورات لازم برای تسهیل رفت و آمد و رفع ممنوعیت ورود اتباع غیرایرانی را صادر کند.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این مکالمه تلفنی از آمادگی کامل دولت و نیروهای نظامی و مردمی برای خدمت به زائرین خبر داد و گفت: تمامی نیروهای دولتی و داوطلب سازماندهی شده‌اند که خدمات لازم را در زمینه حمل و نقل و تأمین نیازهای زوار ارائه دهند.

مصطفی الکاظمی با استقبال از پیشنهادات عملیاتی و اجرایی مخبر، خاطرنشان کرد: هر چه در توان داشته باشیم در راستای تأمین امنیت و ارائه تسهیلات و خدمات به زائران به کار خواهیم گرفت تا شاهد برگزاری با شکوه مراسم اربعین باشیم.