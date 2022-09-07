به گزارش خبرنگار مهر، نادر عمیدزاده شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: زائران اربعین که با خودروی شخصی به مرز شلمچه مراجعه کردند بدون دغدغه و با قیمت مصوب ستاد اربعین خرمشهر می‌توانند خودرو خود را در توقفگاه شلمچه پارک کنند.

فرماندار خرمشهر از آماده سازی ۱۱۰ هکتار توقفگاه خودرویی در پایانه شلمچه خبر داد و افزود: زائران به شایعات در خصوص تکمیل این توقفگاه توجه نکنند.

وی گفت: ۷۰ اتوبوس برای انتقال زائران اربعین از توقفگاه و میدان مقاومت خرمشهر تا موقعیت مواکب حسینی در نظر گرفته شده که به صورت رایگان زائران را جابه‌جا می‌کنند.

عمیدزاده بیان کرد: یک رام قطار برای جابه‌جایی زائران از ایستگاه راه‌آهن خرمشهر تا موقعیت مواکب مشغول فعالیت است و مشکلی در جابه‌جایی زائران به گذرگاه اربعین شلمچه نیست.

فرماندار خرمشهر گفت: همه امکانات برای پذیرایی، استقبال و بدرقه زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه فراهم است و زائران بدون دغدغه در حال عبور در مرز شلمچه هستند.