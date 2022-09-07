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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

فرماندار خرمشهر خبر داد؛

آماده سازی ۱۱۰ هکتار توقفگاه خودرویی در پایانه شلمچه

آماده سازی ۱۱۰ هکتار توقفگاه خودرویی در پایانه شلمچه

شلمچه- فرماندار خرمشهر از آماده سازی۱۱۰هکتار توقفگاه خودرویی در شلمچه خبر داد و تاکید کرد که۷۰ اتوبوس برای انتقال زوار از توقفگاه ومیدان مقاومت خرمشهر تا موقعیت مواکب حسینی در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر عمیدزاده شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: زائران اربعین که با خودروی شخصی به مرز شلمچه مراجعه کردند بدون دغدغه و با قیمت مصوب ستاد اربعین خرمشهر می‌توانند خودرو خود را در توقفگاه شلمچه پارک کنند.

فرماندار خرمشهر از آماده سازی ۱۱۰ هکتار توقفگاه خودرویی در پایانه شلمچه خبر داد و افزود: زائران به شایعات در خصوص تکمیل این توقفگاه توجه نکنند.

وی گفت: ۷۰ اتوبوس برای انتقال زائران اربعین از توقفگاه و میدان مقاومت خرمشهر تا موقعیت مواکب حسینی در نظر گرفته شده که به صورت رایگان زائران را جابه‌جا می‌کنند.

عمیدزاده بیان کرد: یک رام قطار برای جابه‌جایی زائران از ایستگاه راه‌آهن خرمشهر تا موقعیت مواکب مشغول فعالیت است و مشکلی در جابه‌جایی زائران به گذرگاه اربعین شلمچه نیست.

فرماندار خرمشهر گفت: همه امکانات برای پذیرایی، استقبال و بدرقه زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه فراهم است و زائران بدون دغدغه در حال عبور در مرز شلمچه هستند.

کد مطلب 5584558

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