به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف زارعی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی جهانی اربعین اظهار داشت: با توجه به ازدحام جمعیت در خروجی مرزهای کشور ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به شهرهای مرزی وجود دارد.

وی با اشاره به ناتوانی عراق در حمل و نقل زائران ابراز داشت: با توجه به گرمای شدید هوا در عراق از شهروندان کاشانی درخواست می کنیم تا اطلاع ثانوی از سفر به سمت مرزهای خودداری کنند.

فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: در مرزهای کشور هم مشکلات بسیاری همچون بسته شدن خروج زائران از گیت‌های مرزی عراق و ناتوانی طرف مقابل در کنترل جمعیت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سرویس حمل و نقل مناسب هم در آن سوی مرز مشکلات زیادی را برای مردم و زائران فراهم آورده است، گفت: این مشکلات در آن سوی مرزها باعث شده است که در مرزها اجتماع بسیاری از مردم شکل بگیرد و ترافیک سنگینی در مسیرهای منتهی ایجاد شود.

زارعی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات و احتمال به خطر افتادن سلامتی شهروندان کاشانی از مبدا کاشان به سمت مرزهای غربی کشور سیستم حمل و نقل کاشان هیچ سرویسی نخواهند داشت.

وی افزود: اگر هر کدام از شهروندان کاشانی بابت تهیه بلیت وجهی پرداخت کرده‌اند این وجوه از سوی شرکت‌های مسافربری به آنها عودت می‌شود.

فرماندار ویژه کاشان تاکید کرد: از شهروندان منطقه فرهنگی کاشان می‌خواهیم با توجه به مشکلات پیش رو و تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها به هیچ عنوان به سمت مرزهای مرزی حرکت نکنند.