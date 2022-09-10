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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

فرماندار ویژه کاشان:

ناوگان حمل و نقل کاشان هیچ سرویسی به مرزها اعزام نمی‌کند

ناوگان حمل و نقل کاشان هیچ سرویسی به مرزها اعزام نمی‌کند

کاشان - فرماندار ویژه کاشان گفت: ناوگان حمل و نقل از کاشان هیچ سرویسی به سمت مرزهای کشور اعزام نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف زارعی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی جهانی اربعین اظهار داشت: با توجه به ازدحام جمعیت در خروجی مرزهای کشور ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به شهرهای مرزی وجود دارد.

وی با اشاره به ناتوانی عراق در حمل و نقل زائران ابراز داشت: با توجه به گرمای شدید هوا در عراق از شهروندان کاشانی درخواست می کنیم تا اطلاع ثانوی از سفر به سمت مرزهای خودداری کنند.

فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: در مرزهای کشور هم مشکلات بسیاری همچون بسته شدن خروج زائران از گیت‌های مرزی عراق و ناتوانی طرف مقابل در کنترل جمعیت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سرویس حمل و نقل مناسب هم در آن سوی مرز مشکلات زیادی را برای مردم و زائران فراهم آورده است، گفت: این مشکلات در آن سوی مرزها باعث شده است که در مرزها اجتماع بسیاری از مردم شکل بگیرد و ترافیک سنگینی در مسیرهای منتهی ایجاد شود.

زارعی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات و احتمال به خطر افتادن سلامتی شهروندان کاشانی از مبدا کاشان به سمت مرزهای غربی کشور سیستم حمل و نقل کاشان هیچ سرویسی نخواهند داشت.

وی افزود: اگر هر کدام از شهروندان کاشانی بابت تهیه بلیت وجهی پرداخت کرده‌اند این وجوه از سوی شرکت‌های مسافربری به آنها عودت می‌شود.

فرماندار ویژه کاشان تاکید کرد: از شهروندان منطقه فرهنگی کاشان می‌خواهیم با توجه به مشکلات پیش رو و تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها به هیچ عنوان به سمت مرزهای مرزی حرکت نکنند.

کد مطلب 5586562

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