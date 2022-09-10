ادامه بحران تساوی در سپاهان/ گل گهر جای پرسپولیس را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز میزبان آلومینیوم اراک بود که این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

سپاهان که آخرین بار در هفته دوم برد را تجربه کرده بود، با نتیجه بازی امروز چهار هفته از پیروزی دور ماند تا بحران تساوی‌ها بر این تیم سایه بیندازد.

سپاهان اصفهان با این تساوی ۹ امتیازی شد و تا رده پنجم جدول پایین رفت. شاگردان مهدی رحمتی در آلومینیوم نیز ۵ امتیازی شدند تا امیدهای خود را برای بهبود جایگاهشان زنده نگه دارند.

در دیدار همزمان دیگر رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر تیم‌های پیکان و گل گهر در ورزشگاه دستگردی تهران به مصاف هم رفتند.

تیم گل گهر سیرجان توانست با تک گل رضا شکاری (۹) سه امتیاز بازی مقابل پیکان در تهران را کسب کند تا شاگردان امیر قلعه نویی با ۱۲ امتیاز و صدرنشینی موقت به جای پرسپولیس به تعطیلات لیگ برتر بروند. پیکان هم ۸ امتیازی باقی ماند.