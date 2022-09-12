۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای که وزارت حمل و نقل عراق به مدیرعامل ایرلاین عراقی ارسال کرده، از غیر عملیاتی شدن بیش از ۲۰ فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی دولتی این کشور خبر داده است.

وزارت حمل و نقل عراق در این نامه از عدم اهتمام به نگهداری هواپیماها و همچنین ناتوانی در تعمیر و اوورهال کردن این هواپیماها خبر داده است.

در این نامه، وزیر حمل نقل عراق به مدیران شرکت‌های دولتی هواپیمایی عراقی دستور داده تا هر چه سریع‌تر نسبت به سرخط کردن این هواپیماها اقدام کنند.

گفتنی است پیش از این کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری پروازهای اربعین از همکاری شرکت هواپیمایی دولتی عراق با شرکت‌های هواپیمایی داخلی در برگزاری پروازهای اربعین خبر داده بود.

از آغاز پروازهای اربعین تا کنون روزانه یک پرواز رفت و برگشت تهران- نجف-تهران و یک پرواز رفت و برگشت تهران-بغداد-تهران با هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی دولتی عراق از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می‌شود.