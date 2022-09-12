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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

وزارت حمل و نقل عراق از غیر عملیاتی شدن ۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین دولتی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای که وزارت حمل و نقل عراق به مدیرعامل ایرلاین عراقی ارسال کرده، از غیر عملیاتی شدن بیش از ۲۰ فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی دولتی این کشور خبر داده است.

وزارت حمل و نقل عراق در این نامه از عدم اهتمام به نگهداری هواپیماها و همچنین ناتوانی در تعمیر و اوورهال کردن این هواپیماها خبر داده است.

در این نامه، وزیر حمل نقل عراق به مدیران شرکت‌های دولتی هواپیمایی عراقی دستور داده تا هر چه سریع‌تر نسبت به سرخط کردن این هواپیماها اقدام کنند.

۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

گفتنی است پیش از این کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری پروازهای اربعین از همکاری شرکت هواپیمایی دولتی عراق با شرکت‌های هواپیمایی داخلی در برگزاری پروازهای اربعین خبر داده بود.

از آغاز پروازهای اربعین تا کنون روزانه یک پرواز رفت و برگشت تهران- نجف-تهران و یک پرواز رفت و برگشت تهران-بغداد-تهران با هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی دولتی عراق از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

۲۰ فروند هواپیمای ایرلاین عراقی در آستانه اربعین غیرفعال شد + سند

کد مطلب 5588006

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