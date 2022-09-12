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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۴

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

کشف بیش از ۹۹ کیلو تریاک در اصفهان

کشف بیش از ۹۹ کیلو تریاک در اصفهان

اصفهان - معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف ۹۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در عملیات عوامل یگان تکاوری اصفهان ودستگیری ۲ متهم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد فراشی گفت: عوامل یگان تکاوری فرماندهی انتظامی اصفهان در راستای مقابله و برخورد با قاچاق مواد مخدر، طی گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک و جهت بررسی وارد عمل شده و به راننده خودرو دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو با مشاهده مأموران بدون توجه به دستور توقف پلیس از محل متواری شده که در نهایت مأموران با هوشیاری و سرعت عمل موفق به توقیف خودرو شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو پس از هماهنگی با مقام قضائی به بازرسی از داخل خودرو پرداخته و در بازرسی انجام شده موفق به کشف ۹۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک از داخل خودرو شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه برای انجام اقدامات قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر شدند بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان موادمخدر تاکید و از عموم شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه فعالیتی در این راستا، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 5588316

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