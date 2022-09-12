به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، آیین رونمایی از پوستر سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران دوشنبه ۲۱ شهریور همزمان با روز ملی سینما در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
در ابتدای این مراسم موشن پوستر سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران نمایش داده شد. در ادامه محیا ساعدی مجری مراسم از مهدی آذرپندار دبیر جشنواره، پرویز صمدی مقدم مولف و مدرس سینما و از دبیران اسبق جشنواره، فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان و دانیال رحیمی کاشانی طراح پوستر دوره سی و نهم جشنواره دعوت به حضور کرد و رونمایی پوستر صورت گرفت.
رحیمی کاشانی طراح پوستر جشنواره گفت: روز ملی سینما را به همه شما تبریک میگویم و امیدوارم از این روزها که به سینما مربوط میشود، در تقویم ما بیشتر شود. از دبیر و دوستان شورای برگزاری جشنواره بابت اعتماد به ما و مجموعهمان تشکر میکنم، باعث افتخار است که پوستر این دوره از جشنواره را طراحی کردهایم.
وی افزود: از ابتدا فهمیدیم پروژه سختی در پیش داریم و دغدغه ژانر در سینمای کوتاه دغدغه ما در طراحی پوستر نیز بود اما انعکاس صحیح این موضوع در پوستر چالشی جدی بود. از همشهریهای کاشانی خود مانند استاد حسین امانت که طراح برج آزادی تهران هم بودهاند، نیز در طراحی پوستر کمک گرفتیم و معتقد بودیم اگر برای جشنواره فیلم تهران کار میکنیم، حتماً باید المانی از این شهر نیز وجود داشته باشد. رنگهایی که در این پوستر استفاده شد رنگ سبز ایرانی و نارنجی ایرانی و دو رنگ دیگر آبی تیره و قرمز ایرانی بود که در پوستر بارز است و این رنگ در جهان به نام ایران ثبت شده است.
وی مطرح کرد: از علی معصومی که در کنار من کار طراحی پوستر را انجام داد نیز تشکر میکنم و امیدوارم سینمای ما و حال و احوال زندگی اهالی آن با رونق گره خورده باشد.
در بخش دیگری از این مراسم پرویز صمدی مقدم بیان کرد: باورم نمیشود سیونهمین جشنواره را میبینم. چیزی را که من میبینم، شما نمیبینید. این جشنواره یعنی فرزندی سی و نه ساله برای ما. وقتی سینما را شروع کردم چیزی به نام جشنواره فیلم کوتاه نبود تنها چیزی به نام فیلم ۸ میلی متری بود. همه از ما میپرسیدند با فیلم ۸ چه میکنید.
وی ادامه داد: دو سوم مردم ما در آن دوران هنوز سینما نرفته بودند و نمیدانستند سینما چیست. خاطراتم را در چند کتاب درباره چگونگی برگزار شدن این جشنواره نوشتهام و از شما میخواهم مطالعه کنید. ۴ سال در تلویزیون مدیر واحد فیلمهای خارجی بودم و شما این فیلمها را در دوران کودکی میدیدید.
صمدی مقدم مطرح کرد: در سال ۶۵ وقتی از تلویزیون بیرون آمدم، صحبتهایم را چاپ کردم. من برای فیلمسازی به این انجمن رفته بودم و گروهی فیلمساز بودیم، بچههایی که مشهور شدند و در جشنوارههای خارجی جایزه گرفتند. به من گفته شد میخواهیم جشنواره و انجمن سینمای جوانان ایران را راه بیاندازیم. میخواستم فیلم بسازم همانطور که بقیه ساختند. با خود گفتم من ۲ هزار نفر میشوم! وقتی به آنجا رفتیم حتی اتاق و صندلی نداشتیم. اساسنامه جشنواره را نوشتیم، تصویب کردیم و به ما گفته شد در تمام ایران باید این جشنواره را برگزار کرد. آن زمان تلفن نداشتیم و باید در مخابرات قلهک مینشستیم تا با شهرستانها صحبت کنیم. زمان جشنواره ۶ تا ۱۲ فروردین بود و تا ۱۵ اسفند باید ۴۰۰، ۵۰۰ نفر اعم از داوران، شرکت کنندگان را دعوت میکردیم. پیش از عید چاپخانهها تعطیل میشد و هماهنگی وجود نداشت اما به هر مصیبتی بود جشنواره را برگزار میکردیم و به این جشنواره سروسامان دادیم. برگ سبز انجمن از میان ۱۶۰ طرح برگزیده شد و به این نتیجه رسیدیم این برگ به عنوان نماد جشنواره مناسب است. این برگ ۳۹ سال عمر دارد.
وی در ادامه گفت: امیدوارم جشنواره فیلم کوتاه تهران سالهای سال عمر کند و شما از آن بهره ببرید و ما هم نتیجه آن را ببینیم.
مهدی آذرپندار دبیر جشنواره نیز در مراسم رونمایی از پوستر سی و نهمین دوره این رویداد گفت: خوشحالیم که این پوستر در روز ملی سینما و در کنار همراهان همیشه و مخاطبان انجمن رونمایی شده است. همچنین باعث خوشحالی است که یکی از جوانان دوره دیده در انجمن سینمای جوانان ایران پوستر دوره سی و نهم را طراحی کرده است. ما معتقدیم در تمامی حوزهها میتوان از جوانان و اعضای خانواده انجمن سینمای جوانان ایران کمک گرفت.
وی افزود: رنگین کمانی از رنگها را که در پوستر شاهد آن هستیم، با توجه به تنوع اقلیمی و بومی ما طراحی شده و همیشه نکته مهمی که در ذهن ما وجود داشته اهمیت ارتباط عمیق پوستر جشنواره با طرحها و الگوهای ایرانی و اصیل ما بوده، این رنگها بیانگر تنوع نگاهها و ژانرها است که در این دوره از جشنواره رویکرد ویژهای نسبت به آن وجود دارد و امیدواریم این اتفاق به درستی رخ دهد و بتوانیم شاهد آثار متنوعی در جشنواره باشیم.
آذرپندار در پایان اظهار کرد: به امید برگزاری یک جشنواره استاندارد و در جهت حمایت از ژانرهای گوناگون و همچنین نمایش آثار خوب و باکیفیت. امیدوارم تمامی شما عزیزان حاضر را در این دوره از جشنواره را نیز در کنار خود داشته باشیم.
سی ونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱ برگزار میشود.
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