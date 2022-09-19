واژگونی ۲ خودروی سواری در محور خرمشهر به اهواز/ ۱۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید نادر نقیبی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: دو دستگاه سواری پژو و پراید به ترتیب در ساعت‌های ۲۰:۲۲ و ۲:۵ شب گذشته در محور خرمشهر به اهواز (جاده امام جعفر صادق در ۱۵ و ۲۵ کیلومتر) واژگون شدند.

وی از اعزام ۷ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان به محل حادثه خبر داد و افزود: در این حادثه نیز یک نفر به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان باخت و ۱۰ نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: مصدومان این حادثه پس از اقدامات درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان خرمشهر منتقل شدند.