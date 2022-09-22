۵ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف پور درباره میزان مطالبات گندمکاران که تاکنون پرداخت شده است، گفت: کشاورزان هفت میلیون و ۱۶۵ هزار تن گندم به مراکز خرید و ذخیره سازی تحویل دادند که نسبت به سال گذشته از افزایش ۶۰ درصدی برخوردار بود و گام مثبتی در خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات گندم بوده است که جای قدردانی از کشاورزان دارد.

معاون مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: تمام بهای گندم خریداری شده در فصل خرید تضمینی گندم در ۱۴۰۱ تقریباً ۸۳ هزار میلیارد تومان یا ۸۳ همت بوده است، که در مقایسه با سال گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است؛ یعنی به اندازه پنج سال گذشته خرید تضمینی ما بوده است؛ که با احتساب پنج همت اعلام شده تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ همت پرداخت کردیم و به حساب کشاورزان در سراسر کشور واریز شده است؛ و تاکنون به طور کلی ۸۸ درصد بهای گندم کشاورزان پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: از مطالبات گندمکاران ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های تأمین کننده مالی و برنامه ریزی و قول مساعدی که داده شده است هفته آینده تمام مطالبات پرداخت خواهد شد.