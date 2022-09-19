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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری:

مجوز ماده ۲۳ دو طرح در چهارمحال و بختیاری صادر شد

مجوز ماده ۲۳ دو طرح در چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد_ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری مسئولان استان و نمایندگان مردم استان مجوز ماده ۲۳ برای اجرای دو طرح در این استان صادر شد.

علی شهریارپور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی طرح‌های بهسازی محور حاشیه زاینده رود از سامان تا قراقوش و بهسازی محور باباحیدر به چلگرد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) را اخذ کردند.

وی افزود: با صدور مجوز ماده ۲۳، این طرح‌ها در قانون بودجه سال‌جاری ردیف اعتباری گرفته‌اند.

شهریارپور تصریح کرد: این طرح‌ها که از طرح‌های مهم و دارای اولویت چهارمحال و بختیاری است نقش قابل‌توجهی در توسعه گردشگری و رونق شاخص‌های اقتصادی منطقه خواهند داشت.

وی یادآور شد: اجرای این طرح‌ها مدت‌ها منتظر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) بوده‌اند که با پیگیری‌های مستمر و نتیجه‌بخش مسئولان چهارمحال و بختیاری به‌ویژه استاندار و نمایندگان مردم استاندر مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته این مجوز صادر و سپس در قانون بودجه امسال برای آن‌ها ردیف اعتباری منظور شد.

شهریارپور تأکید کرد: با تخصیص اعتبارات مصوب، عملیات اجرایی طرح‌های بهسازی محور حاشیه زاینده رود از سامان تا قراقوش و بهسازی محور باباحیدر به چلگرد شروع خواهد شد.

کد مطلب 5593149

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