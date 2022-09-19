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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

استاندار فارس تاکید کرد؛

تامین آب شرب اولویت اصلی استان فارس است

تامین آب شرب اولویت اصلی استان فارس است

شیراز – استاندار فارس گفت: رفع مشکل آب شرب اولویت اول استان فارس محسوب می‌شود منتهی با توجه به وضعیت منطقه کربال، باید تلاش‌ها در این ناحیه از سرعت بیشتری برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در جمع مردم بخش کربال از توابع شهرستان خرامه، گفت: شهرستان‌های خرامه، رستم و فراشبند، نقطه هدف مدیریت ارشد استان برای محرومیت زدایی است.

وی با تاکید براینکه تأمین آب آشامیدنی مردم، اولویت اول استان فارس محسوب می‌شود، گفت: تلاش‌های بسیار خوبی توسط بسیج سازندگی و مدیریت آبفای استان برای تأمین آب شرب مردم انجام شده است؛ منتهی با توجه به وضعیت منطقه کربال، باید تلاش‌ها در این ناحیه از سرعت بیشتری برخوردار شود.

وی افزود: بسیج سازندگی و آب و فاضلاب استان، جدول زمان بندی و برنامه عملیاتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای کل شهرستان خرامه را تدوین و ارائه دهند تا مشکل این شهرستان در اسرع وقت مرتفع شود.

ایمانیه خاطرنشان کرد: در فاصله این سفر تا سفر قبلی، معابر ۱۷ روستای شهرستان خرامه با متراژ ۳۴ هزار مترمربع توسط بنیاد مسکن استان آسفالت و ۲۴ کیلومتر جاده کربال به خرامه روکش آسفالت و ۳ دستگاه آب شیرین کن هم خریداری و آماده نصب شده است.

وی همچنین به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: معاون محترم امور اقتصادی استانداری کارگروهی متشکل از صندوق کارآفرینی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و اداره تعاون و کار و اوقاف تشکیل داده و موضوع اشتغال اهالی منطقه را پیگیری نمایند.

استاندار فارس با اشاره به تغییر اقلیم آب و هوایی و لزوم تغییر شغل، گفت: کشاورزی به شیوه مرسوم و قدیمی دیگر میسر نیست؛ لذا اگر اصرار بر کشاورزی باشد، باید به سمت اصلاح الگوی کشت قدم برداریم و محصولاتی که مصرف آب کمتری دارند و کاشت های گلخانه‌ای در اولویت قرار بگیرند.

ایمانیه با بیان اینکه تسهیلات مربوط به تبصره ماده ۱۶ در شهرستان خرامه دو برابر می‌شود، ادامه داد: فولاد خرامه شبکه فاضلاب این شهر را اجرا و از پساب آن جهت صنعت استفاده کند.

استاندار فارس همچنین از خیرین و معتمدین که اصالتاً اهل خرامه هستند اما در شیراز سکونت دارند خواست مجمع خیرین این شهرستان را تأسیس کرده و بخشی از مشکلات این شهر را با همکاری مدیریت استان مرتفع کنند.

کد مطلب 5593281

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