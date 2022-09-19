تامین آب شرب اولویت اصلی استان فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در جمع مردم بخش کربال از توابع شهرستان خرامه، گفت: شهرستان‌های خرامه، رستم و فراشبند، نقطه هدف مدیریت ارشد استان برای محرومیت زدایی است.

وی با تاکید براینکه تأمین آب آشامیدنی مردم، اولویت اول استان فارس محسوب می‌شود، گفت: تلاش‌های بسیار خوبی توسط بسیج سازندگی و مدیریت آبفای استان برای تأمین آب شرب مردم انجام شده است؛ منتهی با توجه به وضعیت منطقه کربال، باید تلاش‌ها در این ناحیه از سرعت بیشتری برخوردار شود.

وی افزود: بسیج سازندگی و آب و فاضلاب استان، جدول زمان بندی و برنامه عملیاتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای کل شهرستان خرامه را تدوین و ارائه دهند تا مشکل این شهرستان در اسرع وقت مرتفع شود.

ایمانیه خاطرنشان کرد: در فاصله این سفر تا سفر قبلی، معابر ۱۷ روستای شهرستان خرامه با متراژ ۳۴ هزار مترمربع توسط بنیاد مسکن استان آسفالت و ۲۴ کیلومتر جاده کربال به خرامه روکش آسفالت و ۳ دستگاه آب شیرین کن هم خریداری و آماده نصب شده است.

وی همچنین به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: معاون محترم امور اقتصادی استانداری کارگروهی متشکل از صندوق کارآفرینی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و اداره تعاون و کار و اوقاف تشکیل داده و موضوع اشتغال اهالی منطقه را پیگیری نمایند.

استاندار فارس با اشاره به تغییر اقلیم آب و هوایی و لزوم تغییر شغل، گفت: کشاورزی به شیوه مرسوم و قدیمی دیگر میسر نیست؛ لذا اگر اصرار بر کشاورزی باشد، باید به سمت اصلاح الگوی کشت قدم برداریم و محصولاتی که مصرف آب کمتری دارند و کاشت های گلخانه‌ای در اولویت قرار بگیرند.

ایمانیه با بیان اینکه تسهیلات مربوط به تبصره ماده ۱۶ در شهرستان خرامه دو برابر می‌شود، ادامه داد: فولاد خرامه شبکه فاضلاب این شهر را اجرا و از پساب آن جهت صنعت استفاده کند.

استاندار فارس همچنین از خیرین و معتمدین که اصالتاً اهل خرامه هستند اما در شیراز سکونت دارند خواست مجمع خیرین این شهرستان را تأسیس کرده و بخشی از مشکلات این شهر را با همکاری مدیریت استان مرتفع کنند.