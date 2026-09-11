به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، درباره محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال تشدید بار ترافیکی در محورهای شمالی، تمهیدات ویژهای برای مدیریت عبور و مرور در جادههای چالوس، هراز و فشم در نظر گرفته شده است.
محدودیتهای امروز؛ جمعه ۲۰ شهریور در محور چالوس
وی درباره محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز ۲۰ شهریورماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس(جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
سردار کرمیاسد افزود: از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، بهطور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۶:۰۰ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران(شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن، هر دو مسیر به صورت دوطرفه میشود.
محدودیتهای امروز؛ جمعه ۲۰ شهریور در محور هراز
سردار کرمیاسد درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز۲۰ شهریورماه تردد تمامی کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.
وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
محدودیت تردد در محور فشم
رئیس پلیس راه فراجا همچنین درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز ۲۰ شهریورماه تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای روز شنبه ۲۱ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمالی مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات و تأخیرهای احتمالی جلوگیری کنند.
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