دولت مردمی ایران دنبال تقویت ارتباط با کشورهای دوست است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با دیمیتری کالتسوف سفیر جمهوری بلاروس در ایران، ارتباطات فرهنگی را پیشران توسعه روابط کشورها در همه زمینه‌ها دانست و گفت: کشور بلاروس از دوستان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که دولت مردمی در همین راستا به دنبال گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف است از سوی دیگر زمینه‌های متنوعی برای همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور وجود دارد که می‌بایست برای اجرایی شدن آن تلاش کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه از امضای تفاهم‌نامه همه جانبه فرهنگی میان ایران و بلاروس استقبال می‌کند، افزود: وزارت فرهنگ در دوره جدید تفاهم‌نامه های همکاری مختلفی با کشورهای دوست به امضا رسانده که انعقاد تفاهم‌نامه فرهنگی با کشور ازبکستان از جدیدترین آنها به شمار می‌رود.

وی در ادامه به ظرفیت بالای آثار سینمای ایران برای اکران در سینماهای بلاروس تاکید کرد و گفت: سالانه بطور میانگین بیش از ۱۰۰ فیلم سینمایی قابل عرضه در جشنواره‌های بین المللی در ایران تولید می‌شود که این تعداد اثر ظرفیت بالایی برای اکران در کشورهای مختلف مخصوصاً کشور بلاروس محسوب می‌شود. همچنین سینمای ایران می‌تواند با توجه به ضوابط حاکم میزبان برخی آثار تولیدشده بلاروس باشد تا «اکران متقابل» آثار سینمایی میان دو کشور شکل گیرد.

وی همچنین «برپایی نمایشگاه مشترک کتاب» را پیشنهادی مناسب برای ارتقای سطح تعاملات فرهنگی دو کشور برشمرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ضمن استقبال از پیشنهاد سفیر کشور بلاروس مبنی بر دیدار حضوری یا مجازی با وزیر فرهنگ بلاروس گفت: هیچ محدودیتی برای گسترش ارتباطات فرهنگی با کشور دوست بلاروس قائل نیستیم و امیدواریم با دیدار حضوری یا مجازی با همتای بلاروسی خود، موجبات امضای تفاهم‌نامه فرهنگی دو کشور فراهم شود.

دعوت رسمی سفیر بلاروس از سینماگران ایران برای حضور در جشنواره سینمایی بلاروس

همچنین در این دیدار دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط سازنده سیاسی بلاروس و ایران گفت: زمینه‌های فراوانی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی پیش روی دو کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: آغاز روابط دیپلماتیک بلاروس و ایران به سی سال قبل باز می‌گردد که به همین مناسبت در ماه مارس سال آینده میلادی، سالگرد دوستی دیپلماتیک میان دو کشور را جشن می‌گیریم.

سفیر بلاروس گفت: کشور بلاروس برای گسترش تعاملات فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد و این موضوع در دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس همکاری‌های شانگهای مورد تاکید قرار گرفته است.

کالتسوف در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شهرت جهانی سینمای ایران با تقدیم دعوتنامه ای رسمی از سینماگران ایرانی برای حضور در جشنواره فیلم بلاروس دعوت کرد و افزود: جشنواره فیلم بلاروس فرصتی ارزشمند برای تبادل فرهنگی میان فعالان سینمایی بلاروس و ایران فراهم می‌کند تا از این رهگذر بتوان همکاری‌های سینمایی دو کشور را گسترش داد.

سفیر بلاروس همچنین با اشاره به فعالیت موزه جنگ مجهز در این کشور گفت: تعامل این موزه با موزه‌های مشابه ایرانی می‌تواند فرصت ارزشمندی برای شناخت تاریخ و فرهنگ دو کشور باشد.

کالتسوف در پایان با بیان اینکه بزرگترین شرکت فیلمسازی در بلاروس اشتیاق فراوان برای تولید آثار مشترک با سینماگران ایرانی دارد، گفت: امیدوارم با این اتفاق، تولید فیلم مشترک میان ایران و بلاروس در دستور کار قرار گیرد.