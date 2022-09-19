مجوز افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن کوخرد و چاله گریند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به درخواست های مردمی در سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بستک و مصوبه این سفر برای افزایش ظرفیت تولید آب سایت آب شیرین کن کوخرد و چاله گریند افزود: ظرفیت فعلی این آب شیرین کن ۷۵۰ مترمکعب در شبانه روز است که استاندار هرمزگان حدود دو ماه پیش دستور پیگیری و افزایش ظرفیت تولید این آب شیرین کن را داد که خوشبختانه پس از تاکید استاندار و پیگیری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در زمان کوتاهی با نگاه مثبت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این مجوز صادر شد.

به گفته وی، خرید آب از آب شیرین کن ها بصورت تضمینی است و هر گونه افزایش ظرفیت این سایت ها می بایست با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همراه باشد که مجوز دو برابر شدن ظرفیت تولید این سایت صادر و به سرمایه گذار ابلاغ شد.

مدیرعامل آبفا ابراز امیدواری کرد، با افزایش ظرفیت این سایت، در آینده میزان تولید این آب شیرین کن به ۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید.

حمزه پور همچنین با اشاره به طرح توسعه شبکه آبرسانی کوخرد و چاله گریند افزود: ۴۲ کیلومتر از شبکه توزیع آب کوخرد با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اصلاح و توسعه است.

گفتنی است، با افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن کوخرد، وضعیت آب شرب جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ نفر در کوخرد و چاله گریند بهبود خواهد یافت.