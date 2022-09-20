رایزنی طالبانی و رئیس سازمان حشد شعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

دفتر طالبانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در بغداد با فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق دیدار و دو طرف، اوضاع سیاسی و امنیتی را مورد رایزنی قرار دادند.

همچنین در این دیدار تلاشها برای حل مشکلات روند سیاسی و نیز رفع تنش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: طالبانی بر ضرورت ثبات تاکید کرد و از همه طرفها خواست که نرمش نشان دهند زیرا زندگی و معیشت شهروندان عراقی در اولویت است و همه گامها باید در این راستا باشد.

این در حالی است که بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق دیدار و گفتگو کرد.

رخدادهای سیاسی و راههای خروج از بحران در اسرع وقت از مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود.