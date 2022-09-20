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۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۱۱

رایزنی طالبانی و رئیس سازمان حشد شعبی عراق

رایزنی طالبانی و رئیس سازمان حشد شعبی عراق

فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

دفتر طالبانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در بغداد با فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق دیدار و دو طرف، اوضاع سیاسی و امنیتی را مورد رایزنی قرار دادند.

همچنین در این دیدار تلاشها برای حل مشکلات روند سیاسی و نیز رفع تنش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: طالبانی بر ضرورت ثبات تاکید کرد و از همه طرفها خواست که نرمش نشان دهند زیرا زندگی و معیشت شهروندان عراقی در اولویت است و همه گامها باید در این راستا باشد.

این در حالی است که بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق دیدار و گفتگو کرد.

رخدادهای سیاسی و راههای خروج از بحران در اسرع وقت از مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود.

کد مطلب 5594129

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