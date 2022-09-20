ایران جزو کشورهای پیشرو در تعمیر هواپیما است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده در همایش رویداد بهره وری فناورانه در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه از هر ایده که باعث کاهش هزینه‌ها در بخش حمل و نقل شود استقبال می‌کنیم گفت: ارتقا بهره وری بخش حمل و نقل آیتم‌های متعددی دارد که مهمترین آن ایمنی است و نباید در بهره وری، ایمنی به خطر بیافتد.

وی انرژی را از دیگر پارامترهای مهم حمل و نقل دانست و افزود: آیتم‌هایی چون کاهش آلودگی هوا و صوتی از شاخص‌هایی است که در ارتقا بهره وری حمل و نقل مؤثر است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: یکی دیگر از نیازهای ما در بخش حمل و نقل، مدیریت تقاضای بار و مسافر است. همچنین در بخش حمل و نقل درون شهری مشکل بالا بودن تقاضای پارکینگ و مدیریت ترافیک درون شهری را داریم که در بهره وری حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است.

افندی زاده با اشاره به وجود برخی راهکارها در دنیا تصریح کرد: ممکن است این راهکارها به درد کشور ما نخورد. بنابراین باید راهکارهای بهره وری نوآورانه در بخش حمل و نقل، بومی سازی شود.

معاون وزیر راه با تاکید بر اینکه در بخش ناوگان و تولید خودرو اقتصادی اقدامات زیادی برای افزایش بهره وری لازم است که انجام شود گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش حمل و نقل داریم ولی ممکن است به خود حمل و نقل برنگردد بحث تولید رنگ خط کشی جاده‌ها است. ما این مشکل داریم که جاده‌ای را برای ارتقا ایمنی رنگ آمیزی می‌کنیم ولی خط کشی جاده بعد از دو هفته پاک می‌شود که باید برای حل این مشکل یک نوآوری فناورانه داشته باشیم.

وی یکی دیگر از مشکلات بخش حمل و نقل ریلی را کمبود لوکوموتیو عنوان و تاکید کرد: در این خصوص مشکل سرمایه گذاری و حمایت مالی وجود دارد.

به گفته معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ما در سیستم حمل و نقل مستقیماً با جان مردم سروکار داریم لذا هر اقدامی که ایمنی مسافران را به خطر بیاندازد باید بلافاصله اصلاح شود.

به گفته این مقام مسئول از وزارت راه و شهرسازی اگر یک هواپیمایی تأخیر داشته باشد همه می‌گویند صنعت هوایی مشکل دارد. بنابراین تأمین قطعات هواپیما از مهمترین مسائل صنعت حمل و نقل هوایی است. این در حالی است که کشور ما در تعمیر هواپیما جزو کشورهای پیشرو است.

افندی زاده خاطرنشان کرد: ما در وزارت راه از هرگونه نوآوری در بخش حمل و نقل استقبال می‌کنیم اما باید نگاه صنعتی و اثرگذار داشته باشد. ما قبلاً در کشور طرح‌هایی را اجرا می‌کردیم ولی بلافاصله متوقف می‌شد مثلاً مدتی در شهرها از سرعت گیرهای پلاستیکی استفاده می‌کردیم اما پس از چندی همه آنها شکسته شد و این طرح دیگر ادامه نیافت ای موارد مشابه دیگر هم زیاد بوده است.