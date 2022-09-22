بصیرت و ایستادگی رمز پیروزی در فضای غبار آلود فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح نظامی و انتظامی مستقر در مرکز استان گفت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب با ایجاد جنگ‌های متفاوت سخت، نیمه سخت، نرم و امروز هم با جنگ شناختی در صدد است بر ذهن و اندیشه مردم تأثیر بگذارد.

وی افزود: دشمن در جنگ شناختی با بهره‌گیری از زیرساخت رسانه‌های سایبری افکار افراد را مورد حمله قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: جنگ شناختی در مرحله اجرا دارای سطوح سه گانه کاربردی، عملیاتی و تاکتیکی است که نشان دهنده دامنه و عمق حمله آن بر جامعه مورد هدف است.

قناعت بیان داشت: در جنگ شناختی تصویر سازی بر روی موضوعی خاص مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد جامعه با بصیرت باید میزان شناخت خود را نسبت به موضوع مورد نظر افزایش دهند.

وی با اشاره به این که در فضای غبار آلود فتنه تشخیص دوست و دشمن بسیار سخت است، گفت: در حالی که درباره شهید حججی ۶۵۰ مطلب در گوگل است اما در زمینه مهسا امینی بیش از پنج میلیون مطلب در گوگل وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: حوادث اخیر در راستای جنگ شناختی دشمن است و ما وظیفه داریم مانند گذشته با ایستادگی و مقاومت راه حق را ادامه دهیم و دیگران را هم به این راه هدایت کنیم.