به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین شمس در ابتدا در خصوص اعزام تیم ملی فوتسال به مسابقات دوستانه شش جانبه تایلند گفت: با توجه به توضیحات بازیکنان درباره تورنمنت تایلند، متوجه شدم که چقدر این مسابقات به بازیکنان کمک کرده است. بهترین اتفاق ممکن بود که ۴ بازی خیلی سخت و خوب در تایلند داشتیم. مخصوصاً دیدار آخر که وقتی ۲-۰ عقب افتادیم، خیلی راحت به بازی برگشتیم و مساوی کردیم. همه این اتفاقات ممکن است در مسابقات رسمی بیفتد و در مسابقات تایلند اتفاق افتاد.

شمس افزود: با توجه به بازی کردن بازیکنان در تورنمنت تایلند، ۱۴ بازیکن انتخاب شده و برای جام ملت‌های فوتسال آماده شدند. یک سری بازیکنان برای اولین یا دومین بار در تورنمنت رسمی شرکت می‌کنند. دعوت شدن بازیکن ۱۸ ساله به تیم ملی اتفاق بسیار خوب و مثبتی است و باعث می‌شود جوانان فوتسالیست بیشتر تلاش کنند و خودشان را نشان دهند و سرمربی هم نگاه دقیقی روی همه بازیکنان دارد.

وی در خصوص آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران گفت: شرایط بسیار خوبی است. امروز و فردا بچه‌ها تمرینات خود را انجام می‌دهند و شنبه عازم کویت می‌شوند. بازی‌های گروهی سختی داریم اما به نظرم ملی پوشان به راحتی از این مرحله عبور می‌کنند. اندونزی که هدایت آن به دست محمد هاشمی است، تیم بسیار خوبی است که روز اول با آنها بازی می‌کنیم. بازی‌های بعدی ما دشوار نیست و سختی ما در مرحله حذفی است که بچه‌ها شاید مقابل ویتنام بازی کنند و البته آنها را در همین تورنمنت تایلند شکست داده‌اند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: پیش بینی می‌کنم ژاپن به فینال برسد و ما هم یک پای فینال هستیم. با توجه به اینکه ژاپنی‌ها پاسپورت ۴ بازیکن برزیلی و تابعیت ژاپن را برای آنها گرفته‌اند کمی ناشناخته هستند و حریف قدرتمندی محسوب می‌شوند.

شمس در خصوص پیش بینی اش از عملکرد ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا در ادامه بیان کرد: پیش بینی می‌کنم تیم ملی فوتسال کشورمان قهرمان جام ملت‌های آسیا شود. اتفاقات خوبی در تیم ملی افتاده است و با نسل جدید بر بام آسیا می‌ایستیم.