صدور ۶۰ مجوز در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم نواختن زنگ مدرسه شهید فخری رازی در آغاز سال جدید تحصیلی، درباره بازار سرمایه اظهار کرد: برنامه‌های بازار سرمایه از سال گذشته توسط شورای‌عالی پول و اعتبار و سازمان بورس در حال بررسی و اجراست.

وی افزود: در این بازار بخش‌هایی که در گذشته مورد اعتراض بود همچون حوزه‌های نظارتی سازمان بورس که گمان می‌رفت نظارت منصفانه‌ای نیست و برخی با تولید اطلاعات غلط افراد را گمراه می‌کردند، سازمان نظارتی برخط ایجاد شد که لحظه به لحظه خرید و فروش در این بازار را رصد می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: انحصارهایی در بازار سرمایه وجود داشت که فعالان بازار سرمایه از ندادن مجوز ناراضی بودند که سازمان بورس مدت زمان دادن مجوزها را کاهش داد و نزدیک به ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف حوزه بازار سرمایه صادر شد.

وی اظهار داشت: در زمینه بنیان‌های بازار سرمایه نیز اقدامات خوبی انجام شده است، برای مثال از ریت‌های که در حوزه املاک و مستغلات فعال هستند و واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند، استفاده شد که اینها را کشور نداشتیم و برای نخستین بار شکل گرفت.

خاندوزی تصریح کرد: اقدامات بازار سرمایه در شروع عملیاتی شدن است و مقیاس آن خیلی بزرگ نیست که نیازمند زمان است تا به نتیجه برسد؛ علاوه بر این مجموع عوامل اقتصادی و نااطمینانی‌هایی که در داخل و خارج کشور وجود دارد بر روی بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین نتیجه مطلوب و ایده‌آل محقق نشده است.

منافع بانک سرمایه باید به فرهنگیان برسد

وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص خبر خوب به جامعه فرهنگیان گفت: یکی از نقاط آسیب در طول سال‌های قبل ضربه‌ای بود که به بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان است وارد شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع هم به دلیل سوءمدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که مسئولیت بانک را برعهده داشت، در این مدت با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اصلاحی برای بانک سرمایه در نظر گرفتیم، چرا که این بانک، تنها بانکی است که به شبکه فرهنگیان کشور تعلق دارد.

خاندوزی گفت: ترازنامه بانک سرمایه در حال حل و فصل است و منافع این بانک باید به فرهنگیان این کشور برسد.

وی از تشکیل کارگروه تعاملات سواد مالی بین وزارتخانه‌های اقتصاد و آموزش و پرورش خبر داد و گفت که این کارگروه در قالب المپیاد است تا بتوانیم سواد مالی دانش آموزان را بالا ببریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر جاماندگان سهام عدالت گفت: معاونت حقوقی مجلس در جهت رفع اختلاف بین دولت و مجلس در زمینه سهام عدالت جاماندگان است که امیدواریم زودتر این اختلاف رفع شده و تکلیف جاماندگان روشن شود.

تحصیلات و دانش باید عمیق باشد

خاندوزی در مراسم نواختن زنگ مدرسه خطاب به دانش آموزان نیز گفت: ایران اسلامی را باید خودمان بسازیم و این با تلاش و همت تک‌تک ما مهیا می‌شود.

وی تاکید کرد: دانش، همت ملی، اخلاق و عدالت خواهی و تحصیلات و کسب دانش عمیق چهار مؤلفه لازم برای پیشرفت کشور است و در کشور کلی تحصیل‌کرده داریم که از لحاظ تحصیل و فکر کردن عوام هستند و فکر و قوه تحلیل ندارند.

وزیر اقتصاد با اشاره به وقایع روزهای اخیر بیان کرد: فریب تحلیل‌های عوامانه را نخورید و راست و درست را از هم تشخیص دهید.