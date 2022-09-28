امروز آخرین مهلت ثبت نام قبولی های کنکور دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه دوم مهرماه ۱۴۰۱ تا چهارشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به سایت ثبت نام به آدرس https://sipad.tums.ac.ir/stdnew و وارد کردن کد ملی به‌ عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به‌ عنوان رمز عبور با تکمیل فرمها و اسکن مدارک ثبت‌ نامی نسبت به ثبت‌ نام اینترنتی خود اقدام کنند.

بدیهی است عدم ثبت‌ نام در تاریخ فوق به ‌ منزله انصراف تلقی خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت‌نام اینترنتی:

الزامی است کلیه مدارک با فرمت JPEG وحجم کمتر از ۵۰۰kb جهت وضوح اسکن شود.

- تکمیل فرم های ثبت نام

- فرم شماره ۱ مخصوص فارغ التحصیلان و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه های داخل و خارج از کشور

- فرم شماره ۲ فرم تعهد برای پذیرفته شدگان دارای تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دیپلم در آزمون سراسری

- فرم شماره ۳ فرم تعهد برای پذیرفته شدگان دارای تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در آزمون سراسری

- فرم شماره ۴ مخصوص تعهد پذیرفته شدگان منطقه ۱، شاهد ، رزمندگان

- فرم شماره ۶ مخصوص تعهد پذیرفته شدگان منطقه ۲ و ۳

- فرم شماره ۹ و ۱۰ اخذ تعهد از دارندگان مدرک کاردانی «متقاضیان مرد» پذیرفته شده کاردانی رشته فوریت های پزشکی در آزمون سراسری

- فرم شماره ۱۵ ویژه داوطلبین افغانی و عراقی

- فرم شماره ۲۰ فرم سند تعهد محضری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته فوریت های پزشکی (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی)

- فرم شماره ۲۱ فرم سند تعهد محضری پذیرفته شدگان رشته های پزشکی و دندانپزشکی سهمیه بومی

- اسکن شناسنامه (از کلیه صفحات) و عکس ۴*۳ (با فرمت JPEG و حجم کمتر از ۵۰kb)

- تصویر کارت ملی (پشت و رو)

- مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی + مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه + مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم + کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه ویژه نظام آموزشی ترمی واحدی

- مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه( پایه دوازدهم ۶-۳-۳) + کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان( پایه دهم تا دوازدهم ویژه نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳)

- فرم انصراف ویژه دانشجویان اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاهها

- مدرک یا گواهی دوره کاردانی ویژه پذیرفته شدگان با مدرک کاردانی این دسته از پذیرفته شدگان با توجه به نوع دیپلم مدارک متوسطه را نیز باید اسکن کنند.

- معرفی نامه مبنی بر داشتن سه سال خدمت + گواهینامه اشتغال به خدمت + مدرک دیپلم متوسطه بهیاری نظام قدیم و چهارساله و یا نظام جدید ۶-۳-۳ ویا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به اضافه مدرک پیش انشگاهی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ویژه پذیرفته شدگان با مدرک بهیاری

- مدرک دال بر بومی بودن ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه بومی

- سند تعهد محضری تهیه و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه بومی بر اساس فرم های شماره ۲۰ و ۲۱ (اصل سند مذکور باید هنگام ثبت نام حضوری تحویل کارشناس دانشکده مربوطه شود.) جهت اطلاع از نحوه تنظیم سند به سایت امور حقوقی دانشگاه به آدرس https://vcmdrp.tums.ac.ir/ مراجعه کنند.

- گواهی استفاده از سهیمه شهداء و ایثارگران (ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه شاهد و ایثارگر)

- تصویر کارنامه قبولی اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری

- کارت پایان یا معافیت از خدمت نظام‌وظیفه برای آقایان به ‌صورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز پلیس+۱۰

- پذیرفته‌شدگان اتباع خارجی ضروری است یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل را اسکن کنند:

الف: کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر

ب: گذرنامه معتبر (با حداقل شش ماه اقامت معتبر)

ج: دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د: آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

- کلیه پذیرفته شدگان موظفند جهت دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم متوسطه خود با مراجعه به سامانه صدور برخط تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس ­www.emt.medu.ir ثبت نام کرده و کد پیگری دریافت و کد مذکور را هنگام ثبت نام در صفحه ثبت مشخصات مقاطع تحصیلی قبلی قسمت توضیحات وارد کنند.

دانشجویان جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است مجدداً بعد از حداکثر سه روزکاری به سایت مراجعه تا پیام ثبت‌نام انجام شد را مشاهده و رسید تاییدیه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوری در دانشکده پرینت کند و در صورت مشاهده پیام مدارک ناقص است، باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

تاریخ ثبت‌نام حضوری و دریافت اصل مدارک از طریق سایت دانشکده مربوطه اطلاع رسانی می شود.