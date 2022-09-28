مجوز ۷۶ پروژه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بازدار بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری پرورش ماهی در قفس در بندر عامری اظهار داشت: استان بوشهر سومین اقتصاد کشور بعد از تهران و خوزستان است که ۶/۵ درصد کل از تولید ناخالص داخلی سهم این استان است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: شیلات یک حوزه بسیار حائز اهمیت و تأثیر گذار و یکی از زیر بخش‌های کشاورزی در امر تولید غذا نقش بسیار مهم و بالایی ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: با توجه به شعار سال تکلیف خود می دانم که برنامه‌هایی در زمینه‌های آبزی پروری، صید و صیادی،، راوری، بسته بندی، پایش بازار، صادرات و مصرف سرانه آبزیان را با جدیت دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تجهیزات تولید پرورش ماهی در قفس در استان انجام می‌شود بیان کرد: با توجه به زیر ساخت‌های ایجاد شده و تنوع بازاریابی جهانی و صادرات امید است توسعه و سطح زیر کشت میگو به یک جهش بالایی دست یابیم.

بازدار تصریح کرد: در تنگستان ۲۲ مرکز پرورش میگو با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در حال فعالیت است که زمینه اشتغال ۲۵۵ نفر را فراهم آورده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر یاد آور شد: ۶ کارخانه عمل آوری میگو با ظرفیت ۲۰۰۰ تن با اعتباری ۶۰۰ میلیارد تومان و زمینه ۹۰ نفر را فراهم کردند.

وی گفت: یک مرکز پرورش بچه ماهی با ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اشتغال ۲۵ نفر را فراهم آورده است.

بازدار با اشاره به اینکه مجوز ۷۶ پرورش ماهی در قفس در استان صادر شده است بیان کرد: ۲ فقره مجوز تولید جلبک در شهرک زیست فناوری دلوار با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان و کرم تولید زینس با اعتباری ۲۸ میلیارد تومان صادر شده است