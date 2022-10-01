به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی صبح شنبه در حاشیه بررسی مشکلات شبکه آبرسانی در روستای سرمستان اظهار داشت: با توجه به دغدغههای شهروندان روستای سرمستان در خصوص کمبود آب در این روستا وبا تلاش و پیگیریهای فراوان در کوتاهترین زمان مشکلات آب روستای سرمستان مرتفع شد که این کار عملیاتی شده است.
وی ضمن تشکر از پیگیرهای فرماندار شهرستان، مدیر آب و فاضلاب شهرستان و دهیار و شورای سرمستان بیان داشت: همه روستاهای بخش آبدان که مشکلات آب دارند رفع میشود.
بخشدار آبدان با بیان اینکه دولت مردمی دکتر رئیسی توجه ویژه ای به روستاها دارد افزود: همواره با تمام توان در کنار مردم بخش هستیم و خواهیم بود.
درویشی گفت: آبدان یکی از مهمترین شهرهای استان بوشهر به شمار میرود که همواره مورد توجه مسئولان است و فرماندار دیر و استاندار توجه ویژهای به آبدان دارند.
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