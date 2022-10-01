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۹ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

بخشدار آبدان:

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در روستاهای بخش آبدان شتاب گرفت

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در روستاهای بخش آبدان شتاب گرفت

بوشهر- بخشدار آبدان گفت: توسعه و تقویت زیر ساخت‌های شبکه آبرسانی در روستاهای بخش آبدان شتاب گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی صبح شنبه در حاشیه بررسی مشکلات شبکه آبرسانی در روستای سرمستان اظهار داشت: با توجه به دغدغه‌های شهروندان روستای سرمستان در خصوص کمبود آب در این روستا وبا تلاش و پیگیری‌های فراوان در کوتاه‌ترین زمان مشکلات آب روستای سرمستان مرتفع شد که این کار عملیاتی شده است.

وی ضمن تشکر از پیگیرهای فرماندار شهرستان، مدیر آب و فاضلاب شهرستان و دهیار و شورای سرمستان بیان داشت: همه روستاهای بخش آبدان که مشکلات آب دارند رفع می‌شود.

بخشدار آبدان با بیان اینکه دولت مردمی دکتر رئیسی توجه ویژه ای به روستاها دارد افزود: همواره با تمام توان در کنار مردم بخش هستیم و خواهیم بود.

درویشی گفت: آبدان یکی از مهمترین شهرهای استان بوشهر به شمار می‌رود که همواره مورد توجه مسئولان است و فرماندار دیر و استاندار توجه ویژه‌ای به آبدان دارند.

کد مطلب 5599998

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