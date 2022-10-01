به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی در حاشیه نشست صبح جمعه 8 مهر 1401 در سالن دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه گفت: با توجه به حوادث اخیر و لزوم برنامهریزی برای اینکه دانشگاه با کمترین مشکلات و بالاترین کیفیت، سال تحصیلی جدید را آغاز کند نشستی را با حضور مسئولان دانشگاه برگزار کردیم.
وی با ابراز تأسف از حادثه فوت مهسا امینی و با بیان اینکه کمیته حقیقتیاب با بررسی کامل این حادثه بهزودی علت حادثه و مرگ او را اعلام خواهد کرد و اگر خطایی رخ داده باشد با خاطی برخورد خواهد شد، افزود: در هر کشوری ممکن است به دلایل مختلف بحرانهایی به وجود بیاید که اگر این بحرانها بهدرستی مدیریت شود تبدیل به فرصت میشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به همدلی، رفاقت و دوستی در بین اکثریت اعضای هیئتعلمی و دانشجویان با وجود دیدگاههای مختلفی که دارند گفت: همه روی این موضوع اتفاقنظر دارند که باید کشور را تقویت کنیم و نگذاریم کسی روند رو به رشد سازندگی کشور را تضعیف کند.
قناعتی افزود: در این جلسه مقرر شد تا روز دوشنبه، کمیتهای در دانشگاه، جلسات متعددی را در دانشکدهها و بیمارستانها برنامهریزی کند تا افراد بتوانند سؤالات و مسائل خود را مطرح کنند و افراد ذیصلاح و مسئول با دیدگاههای مختلف نیز بیایند بحث کنند و کمک کنند تا مسائل دانشجویان حل شود و گفتوگو شکل بگیرد و این گفتمان ادامه پیدا کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حقیقتاً کسانی که من را میشناسند میدانند که من قبل از اینکه رئیس دانشگاه شوم در سال های گذشته در اکثر جلسات کرسی آزاداندیشی یا حضورداشتهام و یا اینکه در راهاندازی آن جلسات نقش داشتهام. اعتقاد دارم ما باید گفتمان داشته باشیم و نباید بگذاریم مشکلات موجود مثل خاک به زیر فرش هل داده شود بلکه باید سعی کنیم مسائل را حلاجی کنیم و راهحل بدهیم.
وی افزود: انشاءالله این حادثه غمانگیز و مسائل متعاقب آن باعث شود که همدلیها بیشتر شود. نظر من این است که حرکات گستردهای که در جهان و ایران اتفاق افتاده، بحث سادهای نیست و نیاز به کار تحلیلی و دقیق دارد. من معتقدم اکثریت مردم کشور ما با هر دیدگاهی دلشان نمیخواهد هیچ ازهمگسیختگی در کشور به وجود بیاید. همه میخواهند کشوری پایدار، محکم و قدرتمند داشته باشند و به امید خدا و کمک مردم این اقتدار بیشتر هم خواهد شد.
قناعتی از کسانی که صبوری کردند قدردانی کرد و گفت: در یکسال گذشته کادر مدیران دانشگاه بهشدت کار کردهاند و این مسئله را حتی کسانی که دیدگاه مخالف با ما دارند اعتقاددارند که تیم ما ازلحاظ وقت گذاشتن و تغییرات و مسائل کاری، تیم موفقی بودهاند.
وی گفت: همچنانکه که ما موفق شدیم دریافتی انترن ها و رزیدنت ها را افزایش دهیم، توانستیم کارانه را با پیگیریهای بسیار طاقتفرسا اصلاح کنیم و برای پرستاران نیز همین اقدام انجام شده است، در خصوص اصلاح آموزش کار شده و در زمینه ایجاد عدالت در آموزش و پژوهش خیلی تلاش کردهایم و در زمینه فناوری اقداماتی که در یکسال اخیر انجام شده در حد 8 سال گذشته پیش از آن بوده که قرار بود آن را گزارش دهم که حوادث اخیر مانع از آن شد. البته انتقاد هم وارد است که گوش شنوا داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه کلاسهای درس دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه 9 مهر بهصورت حضوری خواهد بود گفت: از مسئولان خواهش کردم که اجازه بدهند مدیریت حیطه دانشگاه بر عهده خود ما باشد و آنان نیز قبول کردند تا ما خودمان با گفتمان، نظم و انضباط را در مقابله با مشکلات احتمالی برقرار کنیم، ما خواهان هیچ خشونتی در دانشگاه نیستیم و از دوستانی که نظرات مخالف با معترضان دارند خواهش میکنم کاری کنند که کار به خشونت کشیده نشود.
وی با بیان اینکه گناه کسانی که در این حوادث کشتهشدهاند بر عهده محرکان و عوامل آن است افزود: باید کاری کنیم که دانشجو در سلامت کامل و در فضایی آرام به تحصیل خود ادامه دهد.
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