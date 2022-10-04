کمک بیش از یک میلیارد دلاری سازمان ملل به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» امروز سه شنبه ادعا کرد که این نهاد طی یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار کمک بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کرده است.

یوناما مدعی شد که این کمک‌ها با هدف نجات میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان که بیشترین نیاز را دارند، ارائه شده است.

این نهاد همچنین اضافه کرد که مبلغ مذکور در یک بانک تجاری خصوصی نگهداری می‌شود و این وجوه در اختیار مقامات فعلی قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است که کمیته بین المللی صلیب سرخ، روز گذشته در صفحه توئیترش نوشت که «ده ها هزار شهروند افغان شغل خود را از دست داده اند و برای فراهم کردن نیازهای اولیه با مشکل مواجه‌ اند. بدون حمایت بین‌ المللی، وضعیت بدتر خواهد شد. برای جلوگیری از وخامت بیشتر نیاز به گسترش سرمایه‌ گذاری است».

بیش از یک سال از خروج کامل نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان سپری می‌شود و این کشور با تبعات دو دهه اشغالگری محور غربی از جمله بحران جدی اقتصادی و انسانی مواجه است.

اشغالگران غربی در سال ۲۰۰۱ به بهانه پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده، به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند.