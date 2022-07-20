به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز چهارشنبه در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد (یوناما) با ادعای «نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان» تأکید کرد که این گزارش حقیقت نداشته و تبلیغات رسانه ای است.

سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در پیامی توییتری در این باره نوشت: گزارش یوناما در مورد حقوق بشر در افغانستان حقیقت ندارد. به احدی اجازه کشتار خودسرانه در کشور داده نمی شود و اگر فردی مرتکب قتل شود، مُجرم بوده و با برخورد شرعی مواجه خواهد شد

این در حالیست که سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد که نیروهای طالبان از زمانی که قدرت را در افغانستان به دست گرفته اند، مرتکب صدها مورد نقض حقوق بشر از جمله قتل و شکنجه شده اند!

سازمان ملل در این گزارش ادعایی، بیش از ۲۰۰ مورد مجازات های غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله ضرب و جرح مغازه داران و بیش از ۱۰۰ مورد استفاده بیش از حد از زور را رسانه ای کرده است!

در همین ارتباط، «ملا محمد حسن آخند» نخست وزیر دولت موقت طالبان پیشتر طی سخنانی پس از اقامه نماز عید سعید قربان در کابل، ضمن انتقاد از مسدود شدن دارایی های ارزی افغانستان از سوی آمریکا، گفت: امارت اسلامی تعهد کرده است که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی کند و امنیت کشورهای دیگر را هم تهدید نخواهد کرد.

نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان در این خصوص اضافه کرد: شایعاتی وجود دارد که گویا امارت اسلامی حقوق بشر را رعایت نمی کند. ما حقوق بشر را در چارچوب ارزش های اسلامی رعایت می‌ کنیم و به آن پایبند هستیم.

گفتنی است که طالبان در ۱۵ آگوست سال گذشته میلادی با تصرف کابل قدرت را در دست گرفت و چندی بعد، اسامی وزرا و مقامات دولت موقت افغانستان را رسانه ای کرد.