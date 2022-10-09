تدارک صهیونیستها برای یورش بزرگ به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، گروههای افراطی صهیونیست برای یورش هر چه بیشتر شهرک‌نشینان اسرائیلی به مسجدالاقصی فراخوان دادند.

بر اساس این گزارش، یهودیان افراطی از صهیونیستها خواستند که به مناسبت آنچه «عید العرش» یهودی نامیده می‌شود، بزرگترین یورش را به مسجدالاقصی انجام دهند.

این یورش از فردا دوشنبه آغاز خواهد شد. گروههای افراطی صهیونیستی از تریبونهای اینترنتی و فضای مجازی برای انجام این فراخوانها استفاده کردند. این مراسم تا دوشنبه هفته آینده (۲۵ مهر) ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، صهیونیستها با چنین فراخوانهایی در تلاش هستند سه‌شنبه آینده بتوانند در یک روز، پنج هزار صهیونیست را وارد مسجدالاقصی کنند. پس از اشغال مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۷، این برای نخستین بار است که چنین تعدادی از صهیونیستها به این مکان مقدس یورش خواهند برد.

این در حالی است که حماس در واکنش به این تحرکات صهیونیستها خواستار حضور گسترده فلسطینی ها در مسجدالاقصی برای مقابله و خنثی کردن این تحرکات شد.