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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۷

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

جمعی از فعالان و حامیان حقوق بشر با تجمع در میدان تایمز نیویورک ضمن حمایت از ملت فلسطین،تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در قدس و کرانه باختری و یورش ها علیه مسجدالاقصی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، روز گذشته جمعی از فعالان و حامیان حقوق بشر با تجمع در میدان تایمز نیویورک ضمن حمایت از ملت فلسطین، تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در قدس و کرانه باختری و یورش‌ها علیه مسجدالاقصی را محکوم کردند.

«مقاومت تا بازگشت به فلسطین» و «ما فلسطین را با جان‌های خود آزاد خواهیم کرد» از جمله مهمترین شعارهای مطرح شده در این راهپیمایی بود.

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

تظاهرات در میدان تایمز نیویورک در حمایت از ملت فلسطین+تصاویر

گفتنی است رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در پی آغاز اعیاد یهودی تدابیر ویژه ای را در قدس اشغالی به اجرا گذاشته و یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی در این مدت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی به علت نگرانی از انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری، عملیات‌های نظامی علیه این منطقه به ویژه دو شهر جنین و نابلس را تشدید کرده است.

کد مطلب 5609948

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