مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی پارالمپیک امسال و برای پانزدهمین سال متوالی برگزارکننده هفته پارالمپیک در کشورمان بود.

امروز یکشنبه همزمان با ٢٤ مهرماه روز ملی پارالمپیک، مراسم روز پایانی این هفته با حضور گسترده مسئولان و افراد معلول برگزار شد.

«ماجد راشد» رئیس پارالمپیک آسیا مهمان ویژه این مراسم بود که در سالن دوازده هزارنفری آزادی برگزار شد. مریم کاظمی پور معاون امور بانوان وزارت ورزش، محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، محمد تابع و مناف هاشمی دبیرکل این دو کمیته و شروین اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان در این مراسم حضور داشتند.

بخش زیادی از شرکت کنندگان در مراسم روز ملی پارالمپیک، حدود سه هزار نفر از افراد معلول بودند که به نمایندگی از جامعه بزرگ افراد معلول کشور با حضور در محل برگزاری مراسم به اجرای نمایشی فعالیت‌های ورزشی در رشته‌های ویژه خود پرداختند.

مراسم روز ملی پارالمپیک با قرائت قرآن و رژه تعدادی از کودکان و نوجوانان فلج مغزی به صورت رسمی آغاز شد.

بدمینتون، تیروکمان، کاراته، بوچیا و..... رشته‌هایی بودند که در این مراسم رقابت‌های آن به صورت نمادین برگزار شد.

در بخشی از این مراسم کودکان سوار بر اسب در حالی در سالن رژه رفتند که حامل پرچم نهادهای جهانی فعال در ورزش جانبازان و معلولان از جمله کمیته بین المللی پارالمپیک، کمیته پارالمپیک آسیا، فدراسیون جهانی ورزش‌های فلج مغزی و … بودند.

در ادامه پیام «اندرو پارسونز» رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک به مناسبت بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در ایران پخش شد.

همچنین در این مراسم ماجد راشد رئیس پارالمپیک آسیا که در سالن حضور داشت پیام خود را برای گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در ایران، خطاب به افراد حاضر قرائت کرد.