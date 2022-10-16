به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در حاشیه مراسم روز ملی پارالمپیک به پرسش خبرنگاران در مورد امین اسماعیل نژاد، برنامه تیم ملی والیبال برای سال آینده و حضور در رویدادهای مختلف، وضعیت سرمربیان تیم ملی بانوان و مردان و ... پاسخ داد.

وی ابتدا در مورد پرونده امین اسماعیل نژاد، خدمت سربازی و عدم حضورش در لیگ برتر گفت: موضوع سربازی اسماعیل‌نژاد، پیچیده است. او از اول غیبت داشت، شامل مقرراتی می‌شد که مربوط به نیروهای مسلح است نه ما، با این حال پیگیری هایی انجام دادیم تا از طریق وزارت ورزش و وزارت ورزش با ستاد کل نیروهای مسلح، مکاتبه شود.

داورزنی با بیان اینکه ما درخواست کردیم او به عنوان سرباز قهرمان در اختیار فدراسیون والیبال باشد، ادامه داد: جلسه‌ای در فدراسیون با حضور مسئولان نیروی انتظامی و رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح برگزار کردیم. ما می‌خواستیم اسماعیل‌نژاد، اجازه بازی در باشگاهی به غیر از پاس گرگان را به عنوان سرباز قهرمان داشته باشد. منتظر تصمیم ستاد کل هستیم تا جلسه به نتیجه برسد اما مشکل ما تا حد زیادی به غیبت‌های قبلی او برمی‌گردد. اسماعیل‌نژاد، سال قبل هم که در تیم شهداب بازی می‌کرد اما مدتی غیبت داشت. غیبتش به زمان معرفی او پس از گرفتن دفترچه هم مربوط می‌شود. روزی نیست که ما مسئله این بازیکن را از ستاد کل پیگیری نکنیم.

داورزنی در ادامه این موضوع عنوان کرد: از طرف نیروی انتظامی از ما خواستند با توجه به اینکه اسماعیل نژاد سرباز است و نمی‌تواند در جای دیگری خدمت کند، یکی دو ماهی در پاس بازی کند تا تکلیفش مشخص شود. طبق قانون او سربازی است که در اختیار باشگاه پاس است. اسم او از ابتدا در لیست ۲۰ نفره تیم پاس بوده ولی ما می‌خواستیم به عنوان سرباز قهرمان در باشگاهی دیگر بازی کند که تاکنون این اجازه صادر نشده است. تعیین تکلیف او را باشگاه پاس انجام می‌دهد و ما به دنبال این هستیم تا این سرمایه ملی با عنایت ستاد کل و نیروی انتظامی حفظ شود.

«اسماعیل‌نژاد گفته بود ترجیح می‌دهد با لباس نظامی به پادگان برود ولی برای پاس بازی نکند»، داورزنی در واکنش به این مسئله گفت: این بازیکن انتظار نداشت این مشکلات برایش پیش بیاید و دوست داشت پس از لیگ و از سال ۱۴۰۲ برای تیم ملی بازی کند. به همین خاطر از همه ما گله داشت و دلخور بود. طبیعتا، سرباز، سرباز است و نمی‌توان کاری کرد.

داورزنی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با «تقویم سال ۲۰۲۳ و برگزاری رویدادهای مختلف برای تیم ملی و اینکه در کدام رویداد تیم ملی اصلی شرکت خواهد داشت؟»، مطرح شد، گفت: سال آینده لیگ ملت‌ ها را داریم که خردادماه برگزار می‌شود ، مسابقات قهرمانی آسیا هم در تهران برگزار می‌شود. بعد از این رقابت ها و به فاصله کمی، بازی‌های آسیایی آغاز می شد.در ادامه هم باید در رقابت های انتخابی المپیک شرکت داشته باشیم. یعنی باید تیمی داشته باشیم که در چند رویداد شرکت کند. در حال برنامه ریزی برای این موضوع هستیم.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد ادامه همکاری «الساندرا کمپدلی» سرمربی تیم ملی زنان ایران گفت:‌ این مربی تا سال آینده با ما قرارداد دارد. با توجه به سوابق او در رده سنی پایه از کمپدلی خواسته‌ایم تا تیم زیر ۱۶ سال ایران را نیز تشکیل دهد.

داورزنی همچنین در مورد وضعیت بهروز عطایی در راس تیم ملی والیبال تاکید کرد که این مربی کماکان با قدرت با ما همکاری خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسشی که در رابطه با مشکل صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی مطرح شد، گفت: فدراسیون والیبال با اقدام به موقع مشکلی تا کنون نداشته‌ است. ریشه این موضوع به اقدام فدراسیون‌ها و بهانه سفارت‌خانه‌ها به دلیل محدودیت اینترت بازمی‌گردد که بهانه خوبی نیست. برای برطرف شدن این مشکل هم وزارت خارجه باید ورود کند.

داورزنی در پاسخ به این سوال که«به جذب مربی خارجی فکر می‌کنید» به قهرمانی والیبال با مربی داخلی قهرمان جهان در نوجوانان و جوانان اشار کرد و گفت: هفته آینده جلسه آسیب شناسی سه رده سنی نوجوانان که نایب قهرمان آسیا شد، بهروز عطایی سفت و سخت سرمربی تیم ملی تا المپیک پاریس است. سال سختی پیش رو داریم و این را به همه اعلام می‌کنم. شرایط انتخابی المپیک شرایط سختی است و به این راحتی نیست که فکر کنیم جواز المپیک را برای ما صادر کرده اند و همه چیز آماده است. باید تلاش بیشتری انجام بدهیم، نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و رقبای سختی پیش‌ رو داریم.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد شیوه توزیع سهمیه المپیک با بیان اینکه ۲۴ کشور برتر رنکینگ دنیا در سه گروه ۸ تیمی تقسیم می‌شوند، خاطرنشان کرد: از هر گروه ۲ تیم بالا می‌ رود و اینگونه ۶ سهمیه توزیع می شود. یک سهمیه هم برای میزبان است. بنابراین ۵ سهمیه باقی می‌ماند که بعد از مسابقات لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد. بعد از آن در مرحله گروهی و بر اساس رنکینگ ۵ تیم دیگر انتخاب می‌شوند. در این مرحله رنکینگ ما بسیار بسیار اهمیت خواهد داشت.

داورزنی اشاره به ای به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ داشت و تصریح کرد: در آن مقطع با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودیم مثلا اینکه سه چهار نفر از بازیکنان اصلی مانند میثم صالحی را در اختیار نداشتیم. جواد کریمی را نصف و نیمه داشتیم و اصغر مجرد نیز تقریباً در اواخر آمادگی به ما اضافه شد. در کل شرایط به گونه‌ای بود که تیم دگرگون شده‌ای عازم مسابقات شد. در لیگ ملت‌ ها بچه‌ها خوب کار کردند اما در قهرمانی جهان در گروهی قرار گرفتیم که به جز بازی با هلند تقریبا انتظار این اتفاقات را داشتیم. باید نقاط ضعف خود را برطرف کنیم تا بتوانیم کسب سهمیه المپیک کنیم و جایگاه خود را در جهان داشته باشیم.

وی در مورد حضور آنالیزور در کنار عطایی گفت: نیمکت تیم ملی بررسی می‌کنیم و هر آنچه نیاز باشد را تامین می‌کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان این گفتگو با پرسشی که در رابطه با بازنشستگی اش مطرح شد، گفت: بازنشسته نیستمف باز بیکار شدید(خنده).