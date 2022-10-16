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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

فردا دوشنبه؛

«امپریالیسم زبانی، تعامل زبانی» بررسی می‌شود

«امپریالیسم زبانی، تعامل زبانی» بررسی می‌شود

سیزدهمین نشست از سلسله نشست های «زبان شناخت» با موضوع «امپریالیسم زبانی؛ تعامل زبانی» فردا دوشنبه ۲۵ مهر با حضور غلامحسین رضاپور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «زبان‌شناخت» با موضوع «امپریالیسم زبانی؛ تعامل زبانی» فردا دوشنبه ۲۵ مهر با حضور غلامحسین رضاپور، زبان‌شناس و پژوهشگر حوزه آموزش زبان برگزار می‌شود.

غلامحسین رضاپور در خصوص برگزاری این نشست‌ها با اشاره به تغییر شکل پدیده و مفهوم استعمار در دروه جدید گفت: وقتی حرف استعمار به میان می‌آید، نگاه‌ها به سمت جنگ‌های بین‌المللی معطوف می‌شود حال آنکه در دوره جدید استعمارگری، «حمله‌فیزیکی» انتخاب آخر است و خیلی «نرمک نرمک» به سمت استعمار می‌روند! جنگ نرمی که فرهنگ را مورد تهاجم قرار می‌دهد و چه چیزی جز زبان بهتر و ممزوج‌تر با فرهنگ؟

این زبان شناس در ادامه به اهدافی که استعمار زبانی در صدد دست یابی به آن است افزود: تسلط بر زبان هر تمدنی، راهی بسیار کارآمد برای نفوذ و تسلط بر آن است. اینکه زبانی امپراطور زبان دیگر شود یا امپریالیسم زبانی. در واقع، زبان هژمونیک است. ابزاری قوی که از زبان با اهداف غیرزبانی سوءاستفاده می‌شود و تغییرات جامعه هدف، بر اساس امیال صاحبان زبان مبدأ صورت پذیرد. البته که این با زبان میانجی متفاوت است. زبان میانجی زبانی است که برای برقراری ارتباط سخن‌گویان زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، به کار می‌رود. حال آنکه کدام زبان این جایگاه را داشته و دارد، خود گواهی برامپریالیسم زبانی خواهد بود. اگر انقلاب صنعتی اروپا مبدأ قرار داده‌شود، با توجه به میزان استفاده از زبان‌های مختلف در جامعه بین‌المل دو دوره پیشاغربی و پساغربی را خواهیم داشت که زبان‌هایی خواسته یا ناخواسته بر دیگر زبان‌ها مسلط بوده‌اند.

وی گفت: تردیدی نیست که حمله به یک زبان، حمله به هویت یک ملت است؛ اما نباید ازاین نکته غافل شد که در حال حاضر نیاز به زبان‌هایی دیگر و یادگیری آنها در دهکده جهانی بسیار حائز اهمیت است. در این کشاکش، باید رویکردی اتخاذ شود که تعاملی زبانی، فرهنگی و محافظه‌کارانه به کار گرفته شود که هم زبانی را دانست و هم هویت خود را از دست نداد! جنگ نرم است و خوشایند لکن حکایت پنبه و سر است.

این جلسه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ فردا دوشنبه ۲۵ مهرماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 5610066

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