جنگ علیه ایران فراتر از یک رویارویی نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین استوارمیمندی، ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به ضرورت شناخت شرایط کنونی جهان، گفت: نباید در دوره‌های کاهش درگیری و سکوت مقطعی میدان نبرد دچار غفلت شویم؛ چراکه تحولات جاری را باید در چارچوب یک تقابل تمدنی و با توجه به ریشه‌ها و اهداف آن تحلیل کرد.

وی با اشاره به تقابل میان گفتمان جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت با نظام سلطه، گفت: تحولات منطقه صرفاً به درگیری‌های نظامی محدود نمی‌شود و برای درک صحیح آن باید مبانی فکری، تاریخی و سیاسی طرف‌های درگیر را نیز بررسی کرد.

استوارمیمندی با طرح دیدگاه خود درباره ریشه‌های تاریخی تقابل جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی و قدرت‌های غربی، این رویارویی را فراتر از منازعات مقطعی دانست و آن را در چارچوب رقابت بر سر نظم سیاسی و آینده منطقه تحلیل کرد.

وی با اشاره به اهمیت تحولات تاریخی صدر اسلام و روابط پیامبر اکرم(ص) با قبایل یهودی مدینه، بر ضرورت مطالعه تاریخ اسلام و بهره‌گیری از منابع دینی و تاریخی در تبیین مسائل روز تأکید کرد.

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» حوزه‌های علمیه کشور همچنین با طرح ادعاهایی درباره تأثیرگذاری جریان‌های صهیونیستی بر تحولات جهانی، خواستار بررسی این موضوعات در محافل پژوهشی و تبیینی شد.

چهار محور برای تبیین مسائل مرتبط با یهود در تاریخ اسلام

وی در ادامه، چهارچوب‌هایی برای پرداختن به موضوع یهود در تاریخ اسلام پیشنهاد کرد و گفت: تبارشناسی بنی‌اسرائیل در تاریخ پیامبران، بررسی ویژگی‌های یهود در قرآن کریم، مطالعه روابط پیامبر اکرم(ص) با یهودیان مدینه و بررسی حوادث صدر اسلام از محورهایی است که می‌تواند در برنامه‌های تبیینی مورد توجه قرار گیرد.

استوارمیمندی با اشاره به موضوع پیمان‌شکنی در برخی روایت‌های قرآنی و تاریخی، بر ضرورت شناخت دقیق تجربه‌های صدر اسلام تأکید کرد و گفت: آگاهی از تاریخ و آموزه‌های دینی می‌تواند در تحلیل رفتار بازیگران سیاسی و ارزیابی مناسبات بین‌المللی مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی در شکل‌دهی به افکار عمومی، بر ضرورت توجه به روایت‌های تاریخی در سینما و رسانه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

روایت جنگ‌ها باید بر دستاوردها و ناکامی دشمن متمرکز باشد

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، بر ضرورت تبیین ابعاد و نتایج این رویارویی‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی جنگ‌ها نباید صرفاً بر اساس هزینه‌ها و خسارت‌های واردشده انجام شود، اظهار کرد: در تحلیل این رخدادها باید اهداف اولیه طرف مقابل و میزان تحقق آن اهداف را نیز بررسی کرد.

استوارمیمندی با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق اهداف اعلام‌شده خود برای تغییر ساختار سیاسی ایران، بر ضرورت بررسی دقیق تحولات نظامی و سیاسی و پرهیز از غلبه حاشیه‌ها بر روایت اصلی رویدادها تأکید کرد.

وی همچنین شهادت فرماندهان، دانشمندان و رهبران کشور را از خسارت‌های سنگین این درگیری‌ها دانست، اما گفت: برای ارزیابی نتیجه جنگ باید مشخص شود که طرف مقابل تا چه اندازه به اهداف راهبردی خود دست یافته است.

جهاد تبیین؛ فراتر از بازخوانی اخبار روز

استوارمیمندی با تأکید بر ضرورت تعمیق نگاه مخاطبان در برنامه‌های جهاد تبیین، گفت: تبیین نباید تنها به بازگویی اظهارات مقام‌های سیاسی، تحرکات نظامی یا آمار تسلیحاتی محدود شود؛ بلکه باید مبانی فکری و راهبردی تحولات نیز برای مردم تشریح شود.

وی افزود: شناخت ریشه‌های تاریخی و سیاسی رویدادها می‌تواند به افزایش قدرت تحلیل جامعه کمک کند و زمینه درک دقیق‌تری از تحولات منطقه و جهان را فراهم آورد.

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» حوزه‌های علمیه کشور در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تداوم حمایت از جمهوری اسلامی، بر اهمیت توجه به پیام‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب در تحلیل شرایط کشور تأکید کرد.