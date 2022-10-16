رشد ٢.۵ برابری محصول زیتون قزوین نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که صبح یکشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در جمع‌آوری محصول گندم در استان قزوین اقدامات خوبی شکل گرفته است و آئین شکرگزاری و جشن شروع سال جدید زراعی در قزوین انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: هم اکنون زمان کشت گندم و کلزا در قزوین فرا رسیده است و لازم است سهمیه آب زراعی استان از سد طالقان اعلام شود و برای کشت پاییزه در اختیار قرار بگیرد چرا که رسیدگی به این موضوع می‌تواند به یک چالش بدل شود. تأمین کود مورد نیاز کشاورزان نیز از موضوعاتی است که ممکن است ما را با مشکل رو به رو کند.

وی گفت: محصول زیتون امسال رشد ٢.۵ برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است و لازم است خرید زیتون توسط نهادهای خصوصی و دولتی افزایش یابد و با توجه به حجم تولیدات طبق درخواست از مقام وزارت واردات این محصول ممنوع خواهد گردید.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون صنایع تبدیلی و کارخانجات مربوط به زیتون به ٨٠٠ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند تا بتوانند زیتون را از کشاورزان خریداری کنند.

افلاطونی بیان کرد: ٩۵ درصد از کالای اولیه‌ای که به استان تخصیص داده شده را جذب کرده‌ایم و در موضوع نهاده‌های دامی وضعیت عادی در بازار استقلال دارد و هر میزان که نیاز باشد به تولید کنندگان داده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به این موضوع که شرکت پشتیبانی در تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ مشکلی ندارد گفت: در حال حاضر محصولات تولید شده از تولید کنندگان دریافت شده است و ۶۰ درصد پرداخت‌های ما به صورت تهاتر با نهاده‌های دامی انجام گرفته است.

وی افزود: آن دسته از تولید کنندگانی که به پول نقد نیاز داشته‌اند نیز برای رسیدن به پول در یک قرار با اتحادیه دام داران ما نهاده به آنها تحویل داده‌ایم و این اتحادیه پرداخت به تولید کنندگان را انجام داده است.

این مسئول گفت: جوجه‌ریزی در استان در این ماه ١۴ درصد افزایش داشته و در دوماهه آینده مشکلی در تأمین مرغ در استان نخواهیم داشت.

افلاطونی ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر دارم پرداخت شده مسئله مرغ سایز در کشور است، در استان قزوین با همکاری معاونت اقتصادی استانداری مرغ‌ها از ۶۰ روزه به ۵۵ و ۵٠ روز رسیده‌اند و در مراحل بعدی تا ۴۵ روز نیز می‌رسیم.

وی با گلایه از روند بازرسی‌ها و همکاری سایر نهادها با جهاد کشاورزی گفت: به معنای واقعی کلمه در نظارت تنها هستیم اگرچه نیروهای بسیج همراهی خیلی خوبی در زمینه بازرسی با ما دارند با این حال حضور بازرسان صمت می‌تواند کمک جدی‌ای به ما در این زمینه برساند و این در حالی است که ما در تأمین ماشین‌های گشت هم با مشکل مواجهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: روزانه ۸۰ تا ۹۰ تن مصرف گوشت گندم در استان قزوین اتفاق می‌افتد و در ماه اخیر نیز ۱۱۰ تن گوشت منجمد در قزوین توزیع شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم در سال جاری ۵٧ درصد رشد داشته است و طلب گندم کاران به طور کامل پرداخت شده است.

